伊朗局势︱最高领袖穆杰塔巴发表首次讲话 美媒揭伤势：足部骨折左眼瘀青

央视报道，伊朗新任最高领袖穆杰塔巴当地时间（12日）通过国家电视台发表首次公开讲话。讲话内容主要围绕伊朗国内团结、对外冲突、地区关系以及对已故领袖阿里·哈梅内伊的悼念等。 穆杰塔巴·哈梅内伊在讲话中首先对阿里·哈梅内伊的去世表示哀悼，并称继任这一职位责任重大。

相关新闻：伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新

穆杰塔巴表示，伊朗革命领导层的一大传统是依靠人民力量，强调人民在国家治理和战争时期的重要作用。 在讲话中，他呼吁社会保持团结、持续参与国家事务，并强调在困难时期加强社会互助，同时鼓励民众积极参与即将举行的「耶路撒冷日」活动。 谈及当前局势时，穆杰塔巴向伊朗军队及「抵抗阵线」武装力量表示感谢，称伊朗军人阻止了敌人控制或分裂伊朗的企图。



他同时表示，伊朗将继续采取包括封锁霍尔木兹海峡在内的战略手段，并在必要时开辟新的战线。 在谈及地区局势时，他呼吁邻国关闭境内被美国利用的军事基地，并表示伊朗的打击目标仅针对相关军事设施，而非这些国家本身。

相关新闻：伊朗局势︱官员证实最高领袖穆杰塔巴受轻伤

穆杰塔巴同时强调，伊朗仍希望与邻国保持友好关系。 穆杰塔巴还向战争中的遇难者家属和伤者表示慰问，并承诺为受损民众提供医疗和经济补偿。他表示，伊朗将继续追究敌方责任，并为遇难者「复仇」。



当地时间8日晚，伊朗专家会议发表声明，宣布推举已故最高领袖阿里·哈梅内伊之子穆杰塔巴为伊朗伊斯兰共和国新任最高领袖。不过，穆杰塔巴过去一直未有发表讲话，引起外界猜测。随后有伊朗官员证实，穆杰塔巴「受轻伤」。



美国有线电视新闻网（CNN）周三（11日）引述知情人士报道，除了足部骨折，穆杰塔巴左眼周围淤青，面部多处被轻微划伤。