Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本「撞人族」｜韩国女孩行超市挨撞 黑人大力士亲测涩谷路口：身材细小先撞？

即时国际
更新时间：00:01 2026-03-13 HKT
发布时间：00:01 2026-03-13 HKT

台湾一对母女早前到日本旅游，年幼女儿在涩谷著名十字马路拍照时，遭一名长发妇人恶意撞飞，影片曝光引发网民热议「撞人族」的存在。

韩国女孩行日本超市，「撞人族」甩袋打脸。 X
韩国女孩行日本超市，「撞人族」甩袋打脸。 X

有韩国网友分享同类经历，表示夫妻俩与年幼女儿在日本名古屋某超市购物时，突然被一名年轻女子恶意从后撞上，女儿抬头看发生甚么事，竟遭女子接着侧身用随身袋撞脸，画面令人心疼。

相关新闻：涩谷神秘妇街头恶意撞飞台女孩-日人证实街头存「撞人族」

澳洲知名大力士Eddie Williams亲测涩谷路口无人敢撞。 Instagram
澳洲知名大力士Eddie Williams亲测涩谷路口无人敢撞。 Instagram
澳洲知名大力士Eddie Williams亲测涩谷路口无人敢撞。 Instagram
澳洲知名大力士Eddie Williams亲测涩谷路口无人敢撞。 Instagram

日本网友大骂「日本之耻」、「垃圾」、「撞人大婶」、「是不会说借过一下？」、「嫉妒别人有小孩」、「怎不敢去撞爸爸」。不过也有人认为，可能是超市内不准录影，对方不满违规兼阻路才冲撞发泄不满。

澳洲知名大力士威廉斯（Eddie Williams）看到台湾女童被撞，决定亲自到涩谷路口测试。可能由于他身材健硕，站了半天竟没人敢撞，画面还拍下路人闪避的情况。他大呼失望，讽刺道：「看来只有小个子才会被选上」。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
13小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
00:46
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
14小时前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
16小时前
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
海外置业
9小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
5小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
16小时前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
即时国际
1小时前
患末期腺癌暴瘦55磅 中学阿Sir积极抗病「教学」：冀感染学生勿轻易言弃
医生教室
7小时前