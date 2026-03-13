日本「撞人族」｜韩国女孩行超市挨撞 黑人大力士亲测涩谷路口：身材细小先撞？

台湾一对母女早前到日本旅游，年幼女儿在涩谷著名十字马路拍照时，遭一名长发妇人恶意撞飞，影片曝光引发网民热议「撞人族」的存在。

韩国女孩行日本超市，「撞人族」甩袋打脸。 X

有韩国网友分享同类经历，表示夫妻俩与年幼女儿在日本名古屋某超市购物时，突然被一名年轻女子恶意从后撞上，女儿抬头看发生甚么事，竟遭女子接着侧身用随身袋撞脸，画面令人心疼。

澳洲知名大力士Eddie Williams亲测涩谷路口无人敢撞。 Instagram

日本网友大骂「日本之耻」、「垃圾」、「撞人大婶」、「是不会说借过一下？」、「嫉妒别人有小孩」、「怎不敢去撞爸爸」。不过也有人认为，可能是超市内不准录影，对方不满违规兼阻路才冲撞发泄不满。

澳洲知名大力士威廉斯（Eddie Williams）看到台湾女童被撞，决定亲自到涩谷路口测试。可能由于他身材健硕，站了半天竟没人敢撞，画面还拍下路人闪避的情况。他大呼失望，讽刺道：「看来只有小个子才会被选上」。