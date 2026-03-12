死神来了︱巴西巴士高速掟弯甩窗　26岁女乘客跌出路面撞头亡

巴西发生一宗恐怖意外，一名26岁女子搭上人多挤迫的巴士，她靠在车窗上，岂料巴士高速转弯时，车窗突然破裂连框甩出，女子摔出车外，头撞地身亡。

意外于1月2日发生，事隔至今已2个月，但事发当下的车上监控画面近日经当地媒体曝光，令事件再度获得关注。

女子站在窗中边，原本有握扶手。 fb / Jornalismo VTV

在她放手那一刻，车窗突然甩出。 fb / Jornalismo VTV

女子连人带窗跌落路面，其他乘客错愕。 fb / Jornalismo VTV

26岁女死者雷娜塔（Renata Yassu Nakama）育有2名孩子的，在当地一间零售公司担任主管，同时在大学攻读技术管理学位。她在1月2日于圣塞巴斯蒂昂（São Sebastião）乘巴士时，意外摔出车外身亡。

网传画面显示，车上当时挤满了人。雷娜塔一手拿手机，一手举高抓住扶手。后来举高的手放了下来，就在那一瞬间车窗突然裂开，连框飞脱，雷娜塔便跌出车外。

巴士司机得悉出事后立即停车。雷娜塔获救时虽然还活着，但3天后因伤势过重身亡。

巴士公司称无超载

巴士公司强调，当时车上载有约77名乘客，未有超载，只是因为太拥挤，许多乘客擅自闯进禁止站立区域才会导致意外发生。

法院2月裁定市议会和巴士公司每月应向受害者家庭支付赔偿金额，然而家属声称至今没有收到。案件仍在进行审理中。