英航机师涉偷拍最少16女性爱片　全球酒店犯案多间公司空姐受害

即时国际
更新时间：18:45 2026-03-12 HKT
发布时间：18:45 2026-03-12 HKT

英国航空（British Airways）爆出性丑闻。一名31岁男机师遭指控在未经同意下，偷拍至少16名女性的私密交欢影片，更将画面放上色情网站。受害者中不乏来自其他航空公司的空中服务员。目前，该名机师已被勒令停飞，并遭英国警方拘捕，案件仍在调查中。

借手提电脑播歌暗中录影

据《太阳报》及《纽约邮报》等外媒报道，该名机师涉嫌在全球各地的酒店房间内犯案。消息人士透露，他的作案手法非常狡猾，会故意将手提电脑放在床前播放音乐，并关闭萤幕作掩饰，实际上却在暗中进行录影。

一名受害女性指控，她在2023年至2025年间屡遭该机师偷拍，直到另一名有相同遭遇的女性提醒，她才惊觉自己惨成偷拍片主角。

男机师手提电脑中有大量偷拍影片。（示意图／iStock）
疑有维珍航空空姐受害

偷拍影片中不仅出现不同女性及不同酒店房间的背景，甚至有受害者身穿维珍航空（Virgin Atlantic）的制服，显示其偷拍目标锁定多家航空公司的女性从业员。

据悉受害女性的年龄介乎24至36岁。她们随后向伦敦警方报案，警方于本月5日以涉嫌偷窥罪将该名机师拘捕，准其保释候查。消息更指出，这名机师同时被控吸食毒品可卡因。英国航空已即时将其停飞，正等待警方的最终调查结果出炉。

