印度快运航空客机布吉硬著陆狂磨跑道　起落架故障瘫痪机场7小时

即时国际
更新时间：14:45 2026-03-12 HKT
发布时间：14:45 2026-03-12 HKT

泰国布吉国际机场（HKT）昨日（11日）发生一宗惊险航空事故。印度快运航空（Air India Express）编号IX938航班在降落时，疑因前起落架未能正常放下，被迫以「硬著陆」方式强行降落。客机机身在跑道上剧烈摩擦刮行，导致该机场的航班升降运作一度瘫痪长达7小时。

综合泰国媒体报道，涉事客机为波音737 MAX 8型号，当时正由印度海得拉巴（Hyderabad）飞抵布吉岛，机上共载有133名乘客及7名机组人员。事发于当地时间上午11时20分，客机因前起落架损坏，在接触地面后完全无法转向，最终令客机停在跑道中心，不得移动。

机场航班大乱140人平安撤离

意外导致布吉国际机场的航班大乱。为进行拖离客机及相关工作，涉事跑道被迫封闭长达7小时，多班原定飞往布吉岛的客机需紧急转飞其他地区降落。幸机上140名乘客及机组人员最终全数安全撤离至客运大楼，事件中并未造成任何伤亡。

布吉岛警方事后表示，目前已经介入处理，并会与机场管理当局及涉事航空公司密切协调。除确保受影响旅客得到妥善安置外，相关部门现正全力调查客机起落架发生故障的确切原因。

