伊朗局势 · 有片｜美军公开炸毁伊朗军机片　霸气宣告：正有条不紊瓦解威胁

美军中央司令部（CENTCOM）今日（12日）再度于社交平台X上发布最新的精准打击影片，画面展示美军成功击毁多架伊朗军机的过程。

在发布影片的同时，美军中央司令部配文霸气宣告，「伊朗政权的空中力量正日渐衰落。美军不仅是在防御伊朗的威胁，我们还正在有条不紊地瓦解这些威胁」。（The Iranian regime is losing air capability day by day. U.S. forces aren’t just defending against Iranian threats, we are methodically dismantling them.）

多架革命前采购美制旧军机报销

根据影片画面显示，多架停泊在地面上的伊朗军机遭美军炸毁，当中包括美制的洛歇C-130「大力神」（Hercules）运输机、P-3「猎户座」（Orion）海上巡逻机，以及伊尔-76（Il-76）运输机。据悉，这批美制军机是伊朗早年在伊斯兰革命爆发前，向美国大量采购并一直沿用至今的军事资产。

