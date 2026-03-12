Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势 · 有片｜美军公开炸毁伊朗军机片　霸气宣告：正有条不紊瓦解威胁

即时国际
更新时间：12:35 2026-03-12 HKT
发布时间：12:35 2026-03-12 HKT

美军中央司令部（CENTCOM）今日（12日）再度于社交平台X上发布最新的精准打击影片，画面展示美军成功击毁多架伊朗军机的过程。

在发布影片的同时，美军中央司令部配文霸气宣告，「伊朗政权的空中力量正日渐衰落。美军不仅是在防御伊朗的威胁，我们还正在有条不紊地瓦解这些威胁」。（The Iranian regime is losing air capability day by day. U.S. forces aren’t just defending against Iranian threats, we are methodically dismantling them.）

多架革命前采购美制旧军机报销

根据影片画面显示，多架停泊在地面上的伊朗军机遭美军炸毁，当中包括美制的洛歇C-130「大力神」（Hercules）运输机、P-3「猎户座」（Orion）海上巡逻机，以及伊尔-76（Il-76）运输机。据悉，这批美制军机是伊朗早年在伊斯兰革命爆发前，向美国大量采购并一直沿用至今的军事资产。

相关新闻：伊朗局势｜伊拉克外海两油轮遇袭起火最少1死　搜救工作仍在进行

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
20小时前
青马大桥逾10车相撞酿10伤 有车辆翻侧冒烟2人被困
00:58
青马大桥逾10车相撞酿10伤 有车辆翻侧冒烟2人被困
突发
4小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
5小时前
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
4小时前
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
影视圈
17小时前
朗豪坊扶手电梯突然消失？港人惊讶「以为自己记错！」 揭3年前拆除改作1用途
朗豪坊扶手电梯突然消失？港人惊讶「以为自己记错！」 揭3年前拆除改作1用途
生活百科
21小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
5小时前
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
生活百科
2026-03-11 13:04 HKT
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
2小时前