智利极右翼卡斯特就任总统　仿效特朗普誓言铁腕驱逐移民

即时国际
更新时间：10:50 2026-03-12 HKT
发布时间：10:50 2026-03-12 HKT

智利政局出现重大转向。30多年来政治光谱最偏右的卡斯特（Jose Antonio Kast）11日正式宣誓成为新任总统。他承诺将以强硬手段打击不断攀升的暴力犯罪，并展开大规模的非法移民驱逐行动，标志著智利成为最新一个政治立场向右倾斜的拉丁美洲国家。

卡斯特正式接替左翼前总统博里奇（Gabriel Boric），他在宣誓前几分钟向传媒预告，「事情将会改变」。现年60岁的卡斯特是一名极度保守的天主教徒，育有9名子女。他在去年12月的第二轮大选中，以大比数击败博里奇阵营的共产党候选人贾拉（Jeannette Jara），在三度参选后终于成功登上总统宝座。

卡斯特（左）正式宣誓成为新任总统。（美联社）

推崇皮诺契特

在中部沿海城市瓦巴莱索（Valparaíso）国会大楼前举行的就职典礼上，大批右翼议员激动高呼「智利万岁！」。卡斯特被视为自1973至1990年皮诺契特（Augusto Pinochet）军事独裁统治结束以来，智利立场最强硬的右翼领导人，而他本人亦从不掩饰对皮诺契特的推崇。阿根廷总统米莱（Javier Milei）、厄瓜多尔总统诺沃亚（Daniel Noboa）等多国拉美领袖均有出席观礼。

卡斯特上周亲赴美国佛罗里达州，出席特朗普牵头的「美洲反贩毒联盟」（Americas Counter Cartel Coalition）成立仪式。他在竞选期间大幅借鉴特朗普的政策方针，承诺将全面封锁北部边境，并驱逐数以十万计主要来自委内瑞拉的非法移民。

卡斯特亦承诺将迅速采取行动，遏止谋杀、绑架与勒索案件的增长。他计划进一步赋予警方更强大的武力支援，并在犯罪热点直接部署军队。

卡斯特正式宣誓成为新任总统。（美联社）

学者忧内阁欠缺政治谈判经验

然而，新政府的强硬路线能否顺利落实仍存在隐忧。智利大学政治学者欧立瓦瑞斯（Alejandro Olivares）对此发出警告，指卡斯特的内阁团队，在政治操作与跨党派谈判方面经验尚浅，可能会影响政策推动。

