南韩咖啡店老板误信高薪打工　荒郊挖出「一物」运送判囚3年

南韩一名34岁男子因新冠疫情导致经营的咖啡店结业，并背负一身债务。急于揾钱的他误信网上「高薪打工」广告，原以为只是帮忙送货，岂料抵达荒郊野外后竟被指示「掘地挖毒品」，最终他因运送60克冰毒被捕，惨遭重判入狱3年。

疫情重创生意被逼举债度日

南韩电视台KBS Joy节目《你尽管问》（暂译），近日邀请一名现职物流业的34岁男子分享自身惨痛经历。该名男子透露，他过去曾经营一家咖啡店，生意好时月入可达2,000万韩圜（约11.7万港元）。然而，新冠疫情爆发后生意一落千丈，每月仍需烧掉300万至400万韩圜（约1.7万至2.3万港元）维持营运。入不敷出的他最终只能靠借贷度日，生活陷入困境。

在沉重的债务压力下，男子某日上网搜寻贷款资讯时，偶然发现一份号称保证月入可达1,500万韩圜（约8.8万港元）的「高薪打工」。为求赚快钱，他以为是夜店相关工作便马上联络雇主。他坦言，当时虽然觉得工作性质有些可疑，但并未想过会牵涉违法行为，于是按指示从大邱远赴需时3小时车程的南杨州领取货物。抵达目的地后，他却发现该处竟是一片荒地。

南韩一名男子误信网上「高薪打工」广告，最终因运毒被捕入狱。（示意图／iStock)

掘出60克冰毒受威胁沦毒贩

正当他以为去错地方时，雇主突然发短讯指示他开始挖土。男子依言行事，竟从泥堆中挖出一件用绝缘胶布包裹、写著「60」的神秘物品，其后才惊觉那竟是俗称「冰毒」的甲基安非他命。惊恐万分的他立刻向雇主表示做不到，却反遭对方恐吓：「反正东西现在在你手上，报警也没用，你已经被卷进来了」。

在情急与恐惧下，男子只好硬著头皮将毒品送往指定地点，结果在运送途中遭警方截查拘捕。他表示，这60克冰毒足以供约2,000人吸食，加上当时正值韩国当局严打毒品犯罪的时期，即使他交出量刑参考资料且过往毫无案底，最终仍被法庭重判入狱3年。