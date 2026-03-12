Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韩咖啡店老板误信高薪打工　荒郊挖出「一物」运送判囚3年

即时国际
更新时间：10:20 2026-03-12 HKT
发布时间：10:20 2026-03-12 HKT

南韩一名34岁男子因新冠疫情导致经营的咖啡店结业，并背负一身债务。急于揾钱的他误信网上「高薪打工」广告，原以为只是帮忙送货，岂料抵达荒郊野外后竟被指示「掘地挖毒品」，最终他因运送60克冰毒被捕，惨遭重判入狱3年。

疫情重创生意被逼举债度日

南韩电视台KBS Joy节目《你尽管问》（暂译），近日邀请一名现职物流业的34岁男子分享自身惨痛经历。该名男子透露，他过去曾经营一家咖啡店，生意好时月入可达2,000万韩圜（约11.7万港元）。然而，新冠疫情爆发后生意一落千丈，每月仍需烧掉300万至400万韩圜（约1.7万至2.3万港元）维持营运。入不敷出的他最终只能靠借贷度日，生活陷入困境。

在沉重的债务压力下，男子某日上网搜寻贷款资讯时，偶然发现一份号称保证月入可达1,500万韩圜（约8.8万港元）的「高薪打工」。为求赚快钱，他以为是夜店相关工作便马上联络雇主。他坦言，当时虽然觉得工作性质有些可疑，但并未想过会牵涉违法行为，于是按指示从大邱远赴需时3小时车程的南杨州领取货物。抵达目的地后，他却发现该处竟是一片荒地。

南韩一名男子误信网上「高薪打工」广告，最终因运毒被捕入狱。（示意图／iStock)
南韩一名男子误信网上「高薪打工」广告，最终因运毒被捕入狱。（示意图／iStock)

掘出60克冰毒受威胁沦毒贩

正当他以为去错地方时，雇主突然发短讯指示他开始挖土。男子依言行事，竟从泥堆中挖出一件用绝缘胶布包裹、写著「60」的神秘物品，其后才惊觉那竟是俗称「冰毒」的甲基安非他命。惊恐万分的他立刻向雇主表示做不到，却反遭对方恐吓：「反正东西现在在你手上，报警也没用，你已经被卷进来了」。

在情急与恐惧下，男子只好硬著头皮将毒品送往指定地点，结果在运送途中遭警方截查拘捕。他表示，这60克冰毒足以供约2,000人吸食，加上当时正值韩国当局严打毒品犯罪的时期，即使他交出量刑参考资料且过往毫无案底，最终仍被法庭重判入狱3年。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
17小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
影视圈
14小时前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
2小时前
00:15
青马大桥逾10车相撞酿10伤 有车辆翻侧冒烟2人被困
突发
1小时前
伊朗局势｜特朗普称战事很快结束 伊朗宣布将攻击中东银行及金融机构｜持续更新
伊朗局势｜特朗普称战事很快结束 伊朗宣布将攻击中东银行及金融机构｜持续更新
即时国际
3小时前
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
生活百科
21小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
2小时前
王炸姐直播时突然表示头痛不适。
00:35
隐疾夺命？︱山西网红直播卖衫猝死 临终镜头前求救「快点打120」︱有片
即时中国
13小时前
02:14
星岛申诉王 | 足贴吸出「深色黏稠物」是湿气？ 中医教1秒自测身体真假湿重
申诉热话
23小时前