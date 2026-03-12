Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜伊朗霸道控霍峡发战争财　日出口210万桶

即时国际
更新时间：08:50 2026-03-12 HKT
发布时间：08:50 2026-03-12 HKT

伊朗政府恐吓试图穿越霍尔木兹海峡(霍峡)的船只，但同时允许运载其原油的船只通过。过去6天伊朗经霍尔木兹海峡的石油出口量日均达210万桶，甚至超过战前。

根据油轮追踪公司Kpler的数据，当沙特阿拉伯等波斯湾产油国纷纷减产并寻找绕过霍尔木兹海峡的新航线时，伊朗石油贸易却照常进行，这无疑为德黑兰提供了一条经济生命线。《华尔街日报》引述Kpler数据显示，自2月28日战争爆发以来，已有7艘油轮在伊朗海岸装载石油。

过去6天伊朗经霍尔木兹海峡的石油出口量日均达210万桶。（美联社）
该公司并称，过去6天，油轮平均每天装载210万桶伊朗石油，高于伊朗2月每天200万桶的出口量。伊朗的出口量每周都有波动，但最近的增长显示，有别于他产油国，伊朗的石油运输畅通无阻；也显示中国对德黑兰原油的需求仍然旺盛。

另外，中东现有两条专门建造的油管绕过了霍尔木兹海峡，一条在沙特，另一条在阿联酋，是目前能将大量石油运出波斯湾的仅有途径，尤其是沙特正努力通过其通往红海延布港的管道输送原油。这些管道无法完全取代油轮，但也是防止石油危机加剧的唯一手段。

