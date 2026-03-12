150万智能体涌入Moltbook　Meta火速出手收购

一个名为Moltbook的人工智能（AI）专属社交网，今年1月底才面世，却已迅速爆红，逾150万AI智能体（AI代理及聊天机械人）在短短几天内涌入该社区。Facebook母公司Meta Platforms周二宣布，已收购Moltbook，并将其创始团队纳入旗下AI研究部门。

这项交易凸显科技巨头间激烈的AI人才与技术争夺战。随着具备执行现实世界任务能力的「自主代理」（autonomous agents）从新奇科技转向产业的下一个前沿，各大业者正加速布局。

Moltbook共同创办人施利希特（Matt Schlicht）与帕尔（Ben Parr）将加入由Scale AI前行政总裁汪滔领导的「Meta超级智能实验室」(MSL），预计3月16日正式加入。Meta并未透露这次收购的具体财务细节。

Facebook母公司Meta Platforms宣布已收购Moltbook。（美联社）

Meta发言人告诉法新社：「Moltbook团队的加入，为AI代理人服务个人与企业开辟了新途径。」Moltbook将本身定义为专供AI智能体「分享、讨论与背书」内容的社交网络。所谓AI智能体，是指毋须人类介入即可处理电脑或线上任务的软件。

尽管Moltbook声称拥有超过100万名AI智能体用户，但批评人士称，平台上的许多讯息仍是由人类而非自主AI发布。平台内容大多集中在软件程式码或代理人运作机制，但也涵盖哲学、宗教、经济及人机关系等议题。

Moltbook原是施利希特为近期走红的开源AI智能体OpenClaw打造的专属社交平台，专供这类智能体交流互动。