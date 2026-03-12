中东局势｜中东空域受阻  国泰悉尼往返伦敦惊现天价$22万一张机票

中东战火重创全球航空业，由于美以与伊朗的战争导致中东领空及枢纽机场大范围关闭，急于往返欧洲和澳洲的旅客被迫绕道东南亚或香港。英媒报道，在机位供不应求下，国泰航空（Cathay Pacific）悉尼往返伦敦的商务舱机票，4月一度飙升至近4万澳元（约22万港元），价格之高甚至超越平日的头等舱水平。

分析师：从未见过如此夸张票价

受美以对伊朗战争影响，中东多国领空全线或部分关闭长达10日，传统依赖阿联酋航空（Emirates）、卡塔尔航空（Qatar Airways）及阿提哈德航空（Etihad）经杜拜、多哈或阿布扎比转机的英澳航线受到严重冲击。尽管该三家航空公司已恢复有限度服务，但数以十万计旅客的行程已被取消。

英媒《衞报》报道，大批急于成行的旅客转向经香港、新加坡或马来西亚转机，而根据国泰网站显示，4月中旬悉尼往返伦敦的商务舱机票，报价高达39,577澳元（约2.1万英镑或2万港币），远高于商务舱平日约3,000至4,000英镑（约3.1万至4.2万港币）的正常价格。

天价机票或涉「混合舱」

航空分析师安德鲁·查尔顿（Andrew Charlton）指，从未见过如此夸张的票价。据悉，这笔高达22万港元的票价甚至可能涉及「混合舱」，即部分航段为头等舱，而澳洲境内短途航段甚至可能只有经济舱。相比之下，同期单纯的头等舱列牌价亦仅为28,146澳元（约14.5万港币），显见需求之疯狂。

报道引述国泰发言人回应指，目前的票价波动反映了短期内供求失衡，旅客目前优先选择替代航线避开中东。国泰强调，虽然会继续提供具竞争力的票价，但由于高峰时段载客量极高，部分舱位票价因而上升。

由于俄罗斯领空依然关闭，亚洲航空公司往返欧洲的航线变得更为复杂。部分从日本出发的航班甚至需向报道指，东北绕道阿拉斯加及北极。为应对急增的需求，国泰宣布将于3月加开往返伦敦及苏黎世的客运航班。

分析师警告，虽然经中东转机的航线价格目前依然最低，但存在极大的不确定性及风险。他建议选择中东航线的旅客务必检查旅游保险条款，以免因战事突然升级而滞留。