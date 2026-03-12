Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜特朗普称战事很快结束 美军内部调查认定须为误炸伊小学负责｜持续更新

即时国际
更新时间：00:16 2026-03-12 HKT
发布时间：00:16 2026-03-12 HKT

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势｜悬挂泰国国旗货船途经霍尔木兹海峡 受炮火袭击传3人失踪

 行动代号「史诗怒火」

3月12日最新消息：

00：13

伊拉克方面表示，在巴格达国际机场附近击落了四架无人机，暂未收到人员伤亡或财产损失报告。

00：04

美媒报道，一项正在进行的美军内部调查初步认定，美军对伊朗南部城市米纳布一所女子小学的导弹袭击，是因「使用了美国国防情报局提供的『过时数据』」，导致学校被「误标」为军事目标，所以造成这宗导致至少165名师生无辜惨死的误击。

美军的内部调查指，该小学建筑物「过去曾属于伊朗伊斯兰革命卫队海军基地的一部分」，但在2013年至2016年间已被更改用途，成为一所小学。

3月11日最新消息：

22：30

美国总统特朗普当地时间周三接受「Axios」新闻网站电话采访时表示，与伊朗的战争将「很快」结束，因为「实际上已经没有什么可以攻击的目标了」。

22：20
国际能源署同意释出4亿桶石油，缓解美以对伊朗战争导致的油价飙升。
相关新关：油价急升︱国际能源署同意释放四亿桶战略储备石油

19：06

当地时间11日，泰国皇家海军参谋长表示，海军接到报道称，当天，一艘悬挂泰国国旗，载有23名船员的货船在途经霍尔木兹海峡时，船尾遭到炮火袭击，导致船舱严重受损。据悉目前，船员已紧急撤离，同时向当地海事安全机构请求援助。目前袭击者身份尚未确定。有消息指，目前有3名船员失踪。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
8小时前
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
生活百科
12小时前
《中年好声音》再有歌手宣布离巢TVB 两位唱将发文告别：展开人生另一个新阶段
《中年好声音》再有歌手宣布离巢TVB 两位唱将发文告别：展开人生另一个新阶段
影视圈
13小时前
深圳交警在全市执法严打违规「电鸡」。深圳发布
北上注意︱深圳展全市执法行动 出动无人机捉违规「电鸡」
湾区时事
13小时前
邱淑贞大女沈月性感「床照」曝光  丰满上围撑爆低胸喱士内衣  眼神妩媚展母亲性感基因
邱淑贞大女沈月性感「床照」曝光  丰满上围撑爆低胸喱士内衣  眼神妩媚展母亲性感基因
影视圈
8小时前
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:11
伊朗局势｜悬挂泰国国旗货船途经霍尔木兹海峡 受炮火袭击传3人失踪
即时国际
6小时前
阮兆辉儿子阮德锵哭诉离婚细节 斥前妻荒谬：我冇查有冇第三者 靠女儿一句话振作
阮兆辉儿子阮德锵哭诉离婚细节 斥前妻荒谬：我冇查有冇第三者 靠女儿一句话振作
影视圈
9小时前
王炸姐直播时突然表示头痛不适。
00:35
隐疾夺命？︱山西网红直播卖衫猝死 临终镜头前求救「快点打120」︱有片
即时中国
4小时前
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
影视圈
5小时前