伊朗局势｜特朗普称战事很快结束 美军内部调查认定须为误炸伊小学负责｜持续更新

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势｜悬挂泰国国旗货船途经霍尔木兹海峡 受炮火袭击传3人失踪）

行动代号「史诗怒火」

3月12日最新消息：

00：13

伊拉克方面表示，在巴格达国际机场附近击落了四架无人机，暂未收到人员伤亡或财产损失报告。

00：04

美媒报道，一项正在进行的美军内部调查初步认定，美军对伊朗南部城市米纳布一所女子小学的导弹袭击，是因「使用了美国国防情报局提供的『过时数据』」，导致学校被「误标」为军事目标，所以造成这宗导致至少165名师生无辜惨死的误击。

美军的内部调查指，该小学建筑物「过去曾属于伊朗伊斯兰革命卫队海军基地的一部分」，但在2013年至2016年间已被更改用途，成为一所小学。

3月11日最新消息：

22：30

美国总统特朗普当地时间周三接受「Axios」新闻网站电话采访时表示，与伊朗的战争将「很快」结束，因为「实际上已经没有什么可以攻击的目标了」。

22：20

国际能源署同意释出4亿桶石油，缓解美以对伊朗战争导致的油价飙升。

相关新关：油价急升︱国际能源署同意释放四亿桶战略储备石油

19：06

当地时间11日，泰国皇家海军参谋长表示，海军接到报道称，当天，一艘悬挂泰国国旗，载有23名船员的货船在途经霍尔木兹海峡时，船尾遭到炮火袭击，导致船舱严重受损。据悉目前，船员已紧急撤离，同时向当地海事安全机构请求援助。目前袭击者身份尚未确定。有消息指，目前有3名船员失踪。