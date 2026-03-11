Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大阪梅田路面突冒18米巨型钢管　疑受浮力影响破土而出

即时国际
更新时间：16:55 2026-03-11 HKT
发布时间：16:55 2026-03-11 HKT

日本大阪梅田地区一夜之间发生罕见异象。一根高达18米的巨型钢管突然破土而出，直立于路面之上，引发当地民众关注。

据日本媒体报道，当地时间今日（11日）清晨约6时50分，警方与消防人员接报赶抵现场后，赫见一根原本深埋地底的巨型钢管竟已冲破路面，露出地面的高度足足有18米，景象令人震惊。

日本大阪梅田地区一根高达18米的巨型钢管突然破土而出。(Threads@paulplaypc)
日本大阪梅田地区一根高达18米的巨型钢管突然破土而出。(Threads@paulplaypc)
日本大阪梅田地区一根高达18米的巨型钢管突然破土而出。(Threads@paulplaypc)
日本大阪梅田地区一根高达18米的巨型钢管突然破土而出。(Threads@paulplaypc)

涉事钢管长30米本为雨水渠组件

经过初步测量与了解，这根神秘钢管的总长度约为30米，直径达5米。大阪市政府随后证实，这是一个被称为「套管」的圆柱形钢结构；而大阪市建设局近期正于事发地点附近进行一项雨水管道的建造工程，相信该钢管属于工程的一部分。

消防员紧急向管内注水盼增重下沉

为尽快恢复市容及道路安全，大阪市建设局与消防部门已展开紧急应对措施。消防员目前正持续向该根巨型钢管内部注水，希望借此增加其重量，迫使钢管重新下沉退回地底。

市政府初步推测指，钢管极有可能是受到地下水等浮力作用的影响，从而被硬生生推挤出地面。目前正继续调查原因。
 

