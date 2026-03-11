林宝坚尼Aston Martin推超跑BB车掀热潮　极致奢华要几多钱？

一架婴儿车标价逾4万港元，全球限量仅500架，你会否愿意入手？意大利超跑品牌「林宝坚尼」（Lamborghini）联乘英国高端婴儿用品品牌，近日在英国伦敦婴儿用品展上推出限量版婴儿车，瞬间成为全场焦点。与此同时，英国超跑「雅士顿马田」（Aston Martin）亦推出约值2.5万港元的联乘款，掀起一阵「BB车界超跑」热潮。

林宝坚尼限量版售4.2万港元

林宝坚尼的超跑婴儿车全球仅限500架，车体采用消光黑搭配亮橘色线条点缀，每架售价近4.2万港元。车身不仅配备舒适绒面座椅并绣有标志性Logo，每架车的专属序号更隐藏于踏板上，并随车附赠保护套、遮阳篷及防虫网等实用配件。销售经理阿特金森（Atkinson）表示，这款婴儿车设计脱颖而出，令人眼前一亮并发出惊叹。

林宝坚尼的超跑婴儿车全球仅限500架。（Silver Cross官网）

林宝坚尼的超跑婴儿车全球仅限500架。（Silver Cross官网）

Aston Martin约2.5万港元配真皮座椅

另一超跑品牌雅士顿马田亦跟上这波潮流，推出售价约2.5万港元的顶级婴儿车。这款联乘产品选配绝不马虎，采用了倍耐力（Pirelli）轮胎搭配真皮座椅，握把上刻有经典翅膀Logo。客户经理史泰西（Stacey）指，该款婴儿车更配备跑车的复刻版车轮，完美展现品牌一贯的精致工艺。

Aston Martin的顶级婴儿车售价约2.5万港元。（eggstroller）

Aston Martin的顶级婴儿车售价约2.5万港元。（eggstroller）

欧洲品牌兼顾时尚轻便

除超跑联乘款，其他欧洲高端品牌亦各具卖点。葡萄牙婴儿车品牌Bebecar主打时尚风格，整架车犹如披上雪白奶盖般优雅，遮阳棚更会闪闪发光，定价约1.5万港元。北欧育婴品牌Stokke则强调携带方便，重量仅6.2公斤，折叠后甚至能直接收进飞机的行李架，满足现代父母经常移动的需求。

对于这股奢华婴儿车风潮，编辑总监伯克（Burke）认为，现代婴儿车在档次、科技含量及款式时尚度上都有显著提升。他指，许多父母在迎接新生儿后会面临身份认同的挑战，而这些精品级婴儿车正好满足他们的心理需求。随着婴儿车晋升为高级奢侈品，父母们不惜重本精挑细选，务求让孩子从出生起就「赢在起跑线」。

