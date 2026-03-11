Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱伊朗1女国足突放弃庇护泄行踪　6队友紧急换「安全屋」

即时国际
更新时间：14:40 2026-03-11 HKT
发布时间：14:40 2026-03-11 HKT

伊朗国家女子足球队早前赴澳洲出战亚洲杯，因赛前拒唱国歌面临回国被秋后算账。赛后先后有7名球员获澳洲政府批出人道庇护，惟其中1人突改变主意决定回国，更在联系伊朗大使馆时意外泄露所有人行踪。澳洲当局接报后，已紧急将其余6名女足成员转移至安全地点。

综合外媒报道，伊朗女足上周在澳洲参赛期间，于赛前奏国歌环节拒绝开口，随即被伊朗官方媒体猛烈抨击，甚至被贴上「战时叛徒」的标签，令外界极度担忧她们回国后的人身安全。赛事结束后，队内有7名球员决定寻求政治庇护，并成功获澳洲政府核发人道签证。

然而，澳洲内政部长伯克（Tony Burke）今日（11日）证实，其中一名获庇护的女球员临时改变主意。她在咨询部分已经离队的队友及教练后，被建议直接联系伊朗大使馆安排接应。此举导致伊朗官方掌握该批寻求庇护球员的确切位置。伯克获悉后，随即下令采取紧急行动，转移相关人员；但他同时强调，澳洲享有充分的旅行自由，人们有权改变主意，当局完全尊重该名球员回国的决定。

相关新闻：伊朗局势︱5女国足拒唱国歌忧受迫害　获澳洲发人道签证

内政部长伯克（图中）与其中5名获澳洲庇护的伊朗女足运动员合照。（美联社）
内政部长伯克（图中）与其中5名获澳洲庇护的伊朗女足运动员合照。（美联社）

伊朗称张开双臂欢迎

目前，剩下的6名伊朗女足球员已被转移并安置在全新的安全地点，由澳洲警方提供严密保护。面对球员出走风波，伊朗外交部于10日晚间曾公开向这些女将喊话，鼓励她们归国，「别担心——伊朗张开双臂欢迎妳们」。

