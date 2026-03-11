伊朗局势︱伊朗新领袖传拥30亿美元海外资产　伦敦豪宅俯瞰以色列使馆

伊朗新任最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）上台不久，即有外媒调查报道指，他疑透过代理人于欧洲及中东持有大批未登记在本人名下的隐密资产，总值可能高达30亿美元（约234亿港元），当中包括位于英国伦敦精华地段的顶级豪宅。

海外资产网络曝光

《耶路撒冷邮报》引述中东新闻媒体《The Media Line》的调查，穆杰塔巴在历经伊朗内部权力角逐后接任最高领袖，与此同时，其疑似庞大的海外资产版图亦开始曝光。报道指出，相关资产并非直接挂在他名下，而是透过代理人及离岸公司层层持有。

在曝光的资产中，最受瞩目的是位於伦敦市中心的一栋豪华楼中楼。报道称，该物业位置特殊，据指可直接俯瞰以色列驻英国大使馆。

伊朗新任最高领袖穆杰塔巴被指，其隐密资产总值可能高达30亿美元。（美联社）

代理人疑替革命卫队操盘

报道指，这个海外资产网的实际操盘者，是与伊朗革命卫队关系密切的商人安萨里（Ali Ansari）。调查显示，他疑利用位于尼维斯岛（Nevis）与英国皇家属地曼岛（Isle of Man）的离岸空壳公司，在海外进行多项收购，并以隐蔽方式替伊朗政权运作资金。



除伦敦市中心、价值超过1.5亿英镑（约15亿港元）的多处房产外，报道称这个资产网亦遍布欧洲各地。清单包括德国法兰克福两家希尔顿酒店、西班牙度假村、奥地利滑雪胜地，以及瑞士银行账户，估计总值约4亿欧元（约33.6亿港元）。

熟悉伊朗政权财务运作的知情人士表示，在伊朗经济困局持续之际，这些被指与政权相关的海外资产，实际上可能透过「宗教捐献」等名义进行利益输送。分析认为，这笔巨额而隐秘的财富，未来或将成为穆吉塔巴巩固权力、扩张区域政治与安全影响力的重要后盾。