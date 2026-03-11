巴黎市长选战创政治袜商机　民众热买为著臭「最憎候选人」

法国地方市政选举即将于3月15日与22日分两轮举行。在今届巴黎市长选战中，共有6位主要候选人代表各自阵营角逐市政大权。一家法国袜子品牌看准这股政治热潮，顺势推出印有候选人头像的特制袜子，意外引发民众热烈抢购。

左右翼两大热门候选人袜最畅销

该品牌以「投票是有用的，就像穿袜子一样！」作为广告标语，推出印有候选人头像的有机棉袜。在巴黎玛黑区（Le Marais）的商店内，6位候选人的头像袜一字排开展示，就如一场趣味版的「选举民调」。这款特色袜子每双售价14欧元（约港币127元）。

据店内销售员透露，目前销量最好的是两大热门人选，代表右翼保守派「共和党」（LR）的现任文化部长达提（Rachida Dati），以及代表左翼「社会党」（PS）的现任副市长葛瑞格华（Emmanuel Grégoire） 。至于销量最差的，则是极右翼「国民联盟」（RN）的候选人马利雅尼（Thierry Mariani）。

一家法国袜子品牌推出印有候选人头像的特制袜子。（Chaussettes et compagnie官网截图）

民众买最厌恶政客袜因「自己脚臭」

然而，这份「袜子民调」的销量未必能真实反映选民的政治倾向。有消费者向《巴黎人报》（Le Parisien）笑称，因为知道自己的脚很臭，所以会刻意购买自己最讨厌的政客袜子来穿；亦有民众为了不暴露政治立场，会故意把不同候选人的袜子混搭著穿。

除主打法国国旗红蓝两色的巴黎候选人袜外，该品牌还推出里尔市（Lille）与拉罗雪尔市（La Rochelle）的款式。较为特别的是代表极右翼「收复党」（Reconquête）候选人柯纳芙（Sarah Knafo）的专属鲜黄色袜子，店员解释是因为她受访时总是爱穿黄色衣服。

此外，该品牌近期更乘胜追击，准备推出印有法国总统马克龙戴著雷朋（Ray-Ban）太阳眼镜的头像袜，以及印有其英文演说口头禅「的确如此」（For sure）的文字袜，充分反映这种带有政治嘲讽趣味的商品在法国市场极受欢迎。

品牌准备推出印有法国总统马克龙戴著雷朋太阳眼镜的头像袜。（Chaussettes et compagnie官网截图）