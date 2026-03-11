联合国小组指控俄罗斯掳走数千乌克兰儿童 涉犯「危害人类罪」　

联合国一个调查小组发表最新报告，强烈指控莫斯科当局将乌克兰儿童驱逐并强行转移至俄罗斯的行为，已构成「危害人类罪」。

8成受查儿童4年间仍未获安排返乡

由联合国人权理事会在2022年俄乌战争爆发后不久设立的「乌克兰问题独立国际调查委员会」，于星期二（3月10日）发表调查结果。委员会指，目前收集到的证据足以表明，「俄罗斯当局犯下了驱逐和强行转移儿童，以及对儿童强迫失踪的危害人类罪」。报告称，俄罗斯已从乌克兰被占领地区驱逐或转移了「数千名」儿童，目前委员会已核实确认当中的1205宗案件。

调查报告指出，战争爆发至今已过去4年，但在委员会调查的案例中，被驱逐或转移的儿童高达80%至今仍未能重返家园。莫斯科当局不但未能建立促进儿童返乡的有效机制，反而专注于将这些儿童长期安置在俄罗斯的家庭或机构当中，同时未有向孩童的亲属告知他们的具体下落。

联合国指莫斯科的行为构成「危害人类罪」。（法新社）

无理拖延遣返同属战争罪

委员会重申先前的调查结论，强调俄罗斯当局对儿童的驱逐和转移不但构成战争罪，其「无正当理由拖延遣返这些儿童」的行为，同样构成战争罪。调查亦发现，俄方的做法「并非以儿童的最大利益为出发点」，严重违反国际法。