英国私立中学电邮通知半小时后即倒闭　近200学生失学家长怒轰「被抢劫」

即时国际
更新时间：10:30 2026-03-11 HKT
发布时间：10:30 2026-03-11 HKT

英国一所私立中学近日突然倒闭，引发家长与师生极度震惊与愤怒。位于卢顿（Luton）的私立学校「King's House Moorlands」在向家长发出通知电邮后仅仅30分钟，便正式关闭校门，近200名学生瞬间失去学籍，大批预缴学费的家长面临血本无归，教师得知消息后更当场落泪。

一年学费7.5万元有人预缴两年

据外媒报道，这项突如其来的决定令近200名学生失去学籍，其中最受打击的是即将在5月参加英国中学会考（GCSE）的11年级学生。有家长控诉，校方在倒闭前几天才刚鼓励学生缴交校外教学费用及额外的考试管理费，如今这些款项连同已预付的学费恐怕全部石沉大海。一名家长受访时表示，女儿因为这场变故彻底崩溃、无法入眠，直言「孩子觉得自己被抢劫了」。

英国一所私立学校近日突然倒闭。(iStock)
英国一所私立学校近日突然倒闭。(iStock)

校方在通知信件中解释，由于英国经济环境恶劣、私校税收压力增加，加上越来越多家长拖欠学费，才导致学校出现「无法承受的财务压力」而被迫关闭。然而，外界却发现经营该校的夫妇中，丈夫在辞去执行长职位不到3周内，便立刻注册一家新公司，加上倒闭前仍不断向家长收款，被质疑是早有预谋的恶性倒闭。

校方在宣布关门后的后续电邮中表示，若学生想在原校参加5月的考试，家长必须「额外付费」以补偿监督考试的教师薪资。事实上，多数家长早已预缴大笔学费，有家长表示该校每学期学费高达2500英镑（约2.5万港元），全年高达7500英镑（约7.5万港元），有家庭甚至预缴了两年的学费。

工会批「完全不可接受」

全英教育工会（National Education Union）当地分会强烈批评事件，指出校方不可能毫无预警下才发现财务问题，却在没有足够通知的情况下突然停办，直斥做法「完全不可接受」 。该工会强调，事件不仅让近200名学生瞬间失学，亦导致多名教职员面临失业及欠薪危机，对所有人造成极大的冲击。

