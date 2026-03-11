伊朗局势｜油价飙升防燃料短缺　泰越两国政府急推在家工作节能措施

由于中东战争扰乱石油供应，导致燃料价格剧烈波动，泰国和越南周二鼓励公务员等员工在家工作，并采取其他节能措施。

泰国政府昨日表示，为防范燃料供应受到影响，总理阿努廷已下令政府机构与国营企业官员采取节能措施，其中包括在家工作与暂停海外出差。能源部也鼓励民众关闭不必要的电器设备并减少使用电梯。阿努廷指示，政府机构与国营企业官员须立即实施在家工作，但提供公共服务的单位不在此限。此外，各部门也须暂停原定的海外考察与相关行程。

关不必要电器 少用电梯

泰国能源部同时提出多项节能措施，如建议政府与私人办公室将冷气温度设定在摄氏26至27度，员工可穿短袖衬衫、不打领带上班，关闭不必要的电器设备，并减少使用电梯与影印机，并鼓励改以线上会议进行工作。

能源部说，若中东局势进一步恶化，政府将从晚上10时起调暗广告板的照明，关闭主要公路沿线以外的所有加油站，以减少燃料消耗。能源部长阿塔蓬强调，相关措施主要是预防性安排，目前泰国并未面临燃料危机。

电单车骑士在越南河内的加油站排队加油。（美联社）

邻国越南政府周一取消了多种进口石油产品的关税，以防止燃油短缺并稳定国内市场。政府在其网站上表示，也鼓励企业「在可行的情况下」允许员工在家工作，以缓解燃油需求。当局建议民众限制使用私家车，转而选择大众运输工具、骑单或共乘出行。

周二，成千上万的电单车骑士在越南各地的加油站排队加油。自一周多前中东战争爆发以来，越南无铅汽油的价格已飙升超过20%。