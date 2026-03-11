Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德国「暴力熊」阿里巴巴网购铜铝遭诈骗 老板拍片揭钢板扮铝板失$36万

即时国际
更新时间：08:47 2026-03-11 HKT
发布时间：08:47 2026-03-11 HKT

德国知名电脑散热品牌Thermal Grizzly（业界俗称「暴力熊」）近日爆出跨国贸易骗局。品牌创办人、著名超频专家Roman Hartung在其YouTube频道披露，公司因在欧洲难以获取价格合理的原材料，遂尝试透过中国电子商务平台「阿里巴巴」采购数吨铜与铝，讵料收到的货物竟是「金玉其外」的假材料，损失金额约4万欧元（约36万港元）。

镀铜钢板伪装纯铜 磁铁一吸原形毕露

Roman Hartung在影片中展示了这批令公司蒙受损失的货物。他指出，Thermal Grizzly分别向两家不同的中国供应商订购原材料。货物运抵德国后，公司进行初步检测，部分样品表面虽呈现纯铜色泽，但深度测试后发现，这些材料实为「镀铜钢板」。

测试人员发现，该批材料的导电性能完全不达标，且具备明显磁性，证实并非100%纯铜。由于散热产品极度依赖铜的导热特性，这批材料若投入生产，将严重影响产品质量。

铝板托盘「玩空城计」 垫钢板瞒天过海

除了铜材造假，铝材供应同样存在严重欺诈。Hartung展示的托盘显示，供应商采取了极其周密的掩饰手段：托盘最上方的数层确实是真铝板，但中间却夹杂大量低价钢板。

最令品牌方愤怒的是，由于铝的密度仅约为钢的三分之一，供应商为确保货物总重量能通过初步物流检查，竟在托盘底部留出巨大空隙。这种「空城计」配合钢板的重量，成功瞒过了出口时的重量核实。

此次诈骗订单的总成本连运费高达4万欧元（约36万港元），虽然部分钢材可透过废金属市场变现回收，但公司仍需承担巨额亏损。由于供应商身处中国境内，对于这家德国中小企业而言，进行跨国维权及法律追讨面临极大的司法障碍与高昂成本。

尽管遭遇重创，Roman Hartung强调公司将坚持声誉与原则，绝不会将这批伪劣材料用于任何产品中，并以此案例提醒全球买家，在采购关键工业原材料时务必提高警觉，加强实地考察或第三方检验，以免落入诈骗陷阱。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
17小时前
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
影视圈
12小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
15小时前
酒吧清洁阿姨厕所遭洋汉强吻 展露「灿烂笑容」惹热议｜有片
00:09
酒吧清洁阿姨厕所遭洋汉强吻 展露「灿烂笑容」惹热议｜有片
即时中国
2026-03-09 19:10 HKT
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！健康院/捐血站 3项为长者而设
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！3项为长者而设
生活百科
20小时前
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
影视圈
17小时前
第27期六合彩今晚（3月10日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。资料图片
六合彩︱800万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
12小时前
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
20小时前
石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8
石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8
饮食
14小时前
深水埗非籍男童疑独留家中 狂掟玩具落街击毁宝马 母亲被捕
00:11
深水埗非籍男童疑独留家中 狂掟玩具落街击毁宝马 母亲被捕
突发
7小时前