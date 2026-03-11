德国「暴力熊」阿里巴巴网购铜铝遭诈骗 老板拍片揭钢板扮铝板失$36万

德国知名电脑散热品牌Thermal Grizzly（业界俗称「暴力熊」）近日爆出跨国贸易骗局。品牌创办人、著名超频专家Roman Hartung在其YouTube频道披露，公司因在欧洲难以获取价格合理的原材料，遂尝试透过中国电子商务平台「阿里巴巴」采购数吨铜与铝，讵料收到的货物竟是「金玉其外」的假材料，损失金额约4万欧元（约36万港元）。

镀铜钢板伪装纯铜 磁铁一吸原形毕露

Roman Hartung在影片中展示了这批令公司蒙受损失的货物。他指出，Thermal Grizzly分别向两家不同的中国供应商订购原材料。货物运抵德国后，公司进行初步检测，部分样品表面虽呈现纯铜色泽，但深度测试后发现，这些材料实为「镀铜钢板」。

测试人员发现，该批材料的导电性能完全不达标，且具备明显磁性，证实并非100%纯铜。由于散热产品极度依赖铜的导热特性，这批材料若投入生产，将严重影响产品质量。

铝板托盘「玩空城计」 垫钢板瞒天过海

除了铜材造假，铝材供应同样存在严重欺诈。Hartung展示的托盘显示，供应商采取了极其周密的掩饰手段：托盘最上方的数层确实是真铝板，但中间却夹杂大量低价钢板。

最令品牌方愤怒的是，由于铝的密度仅约为钢的三分之一，供应商为确保货物总重量能通过初步物流检查，竟在托盘底部留出巨大空隙。这种「空城计」配合钢板的重量，成功瞒过了出口时的重量核实。

此次诈骗订单的总成本连运费高达4万欧元（约36万港元），虽然部分钢材可透过废金属市场变现回收，但公司仍需承担巨额亏损。由于供应商身处中国境内，对于这家德国中小企业而言，进行跨国维权及法律追讨面临极大的司法障碍与高昂成本。

尽管遭遇重创，Roman Hartung强调公司将坚持声誉与原则，绝不会将这批伪劣材料用于任何产品中，并以此案例提醒全球买家，在采购关键工业原材料时务必提高警觉，加强实地考察或第三方检验，以免落入诈骗陷阱。