Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄乌战争｜美俄乌三方会谈将推迟至下周 泽连斯基称或于土耳其举行

即时国际
更新时间：06:42 2026-03-11 HKT
发布时间：06:42 2026-03-11 HKT

美国总统特使威特科夫表示，美国、俄罗斯与乌克兰的三方会谈将推迟至下周举行。乌克兰总统泽连斯基则表示，会谈地点可能设于土耳其。

威特科夫接受CNBC访问时未有说明具体日期及会议地点。他表示，三方会谈原定本周举行，并指美方将「保持积极态度」推动会谈进行。

乌克兰通讯社引述泽连斯基称，美方建议下周举行新一轮三方会谈，但是否成行仍取决于中东局势发展。会谈地点可能在土耳其或瑞士。

乌克兰总统泽连斯基则表示，会谈地点可能设于土耳其。路透社
乌克兰总统泽连斯基则表示，会谈地点可能设于土耳其。路透社

泽连斯基当天早前在社交平台表示，他已与土耳其总统埃尔多安通电话并讨论伊朗局势。埃尔多安表示，土耳其已准备好主办下一轮乌美俄三方会谈，乌方对此表示欢迎。

泽连斯基又表示，乌克兰本周将派出三个无人机专家小组，分别前往卡塔尔、阿联酋及沙特阿拉伯，与当地分享拦截无人机的经验。他早前曾提出，乌克兰愿与中东伙伴合作，以低成本拦截型无人机交换「爱国者」防空导弹。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
14小时前
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
21小时前
酒吧清洁阿姨厕所遭洋汉强吻 展露「灿烂笑容」惹热议｜有片
00:09
酒吧清洁阿姨厕所遭洋汉强吻 展露「灿烂笑容」惹热议｜有片
即时中国
2026-03-09 19:10 HKT
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
01:27
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 伊官员：不会与美国进行任何谈判｜持续更新
即时国际
3小时前
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
影视圈
9小时前
24岁本地大学男生涉「按揭预付费」电话骗案被捕。蔡楚辉摄
24岁大学生为800元酬劳 替假冒律师行诈骗集团收50万骗款 当场被捕
突发
16小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
12小时前
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
影视圈
14小时前
第27期六合彩今晚（3月10日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。资料图片
六合彩︱800万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
9小时前
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！健康院/捐血站 3项为长者而设
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！3项为长者而设
生活百科
17小时前