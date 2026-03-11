俄乌战争｜美俄乌三方会谈将推迟至下周 泽连斯基称或于土耳其举行

美国总统特使威特科夫表示，美国、俄罗斯与乌克兰的三方会谈将推迟至下周举行。乌克兰总统泽连斯基则表示，会谈地点可能设于土耳其。

威特科夫接受CNBC访问时未有说明具体日期及会议地点。他表示，三方会谈原定本周举行，并指美方将「保持积极态度」推动会谈进行。

乌克兰通讯社引述泽连斯基称，美方建议下周举行新一轮三方会谈，但是否成行仍取决于中东局势发展。会谈地点可能在土耳其或瑞士。

泽连斯基当天早前在社交平台表示，他已与土耳其总统埃尔多安通电话并讨论伊朗局势。埃尔多安表示，土耳其已准备好主办下一轮乌美俄三方会谈，乌方对此表示欢迎。

泽连斯基又表示，乌克兰本周将派出三个无人机专家小组，分别前往卡塔尔、阿联酋及沙特阿拉伯，与当地分享拦截无人机的经验。他早前曾提出，乌克兰愿与中东伙伴合作，以低成本拦截型无人机交换「爱国者」防空导弹。