伊朗局势｜特朗普TACO再现？ 白宫：军事行动继续推进，目标不变

中东战云密布，美国总统特朗普（Donald Trump）对伊朗战事的最新表态引发全球关注。特朗普于美东时间9日发表了一段模棱两可、甚至被指「自相矛盾」的言论，一方面宣称战争行动「已非常完整」，另一方面却又认同国防部长「才刚开始」的说法。市场一度猜测美军是否有意撤军，特朗普的「TACO」（Trump Always Chickens Out，意指先强硬后退缩）作风再现。

特朗普：战事进度「远超预期」

特朗普在接受《CBS News》访问时语出惊人，形容伊朗的军事力量已全面瓦解：「伊朗已经没有海军、没有通讯系统，连空军都没有了。这场战争行动基本上已经非常完整。」他强调美军进度「远远超前」原定4至5周的时间表，并透露美方船只正顺利通过荷姆兹海峡（Strait of Hormuz），他甚至正考虑「接管」这条关键航道。

当记者追问战事是否会在本周内结束，特朗普给出模糊回应：「不会，但很快。我想很快。非常快。」最令外界费解的是，面对记者质疑他与国防部长赫格塞思对战争阶段的说法不一时，特朗普竟回答：「我觉得两者都可以。」并声称这是「伊朗建立新国家的开始」。

由于特朗普的言论令外界质疑美军准备收兵，加上外界憧憬七国集团准备动用石油储备以稳定供应，国际油价随之回落，油价在数小时内更一度戏剧性出现超过25美元的巨大波动，从接近120美元快速跌至90美元以下。

在例行记者会上，白宫发言人莱维特被追问，美军会否短期内停止在伊朗的行动。她回应说：「目标并无改变，行动仍持续推进。」她列举数据指，战事至今，伊朗的弹道导弹袭击已大幅减少90%，无人机攻击亦下降85%。

莱维特形容，伊朗海军已被评估为丧失作战能力，目前主要水道已无任何伊朗舰船活动，趋势显示美军优势与日俱增，而伊朗政权的应对能力则迅速崩溃。

革命卫队反击：美军无法终结战争

面对美方的强硬态度，伊朗方面亦不甘示弱。主要武装力量「伊斯兰革命卫队」（IRGC）于当地时间10日发声明反击，直指地区局势的未来掌握在伊朗武装部队手中，并狠呛：「美军绝对无法终结这场战争。」