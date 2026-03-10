俄乌战争｜美国暂停斡旋和谈 俄乌皆称「取得进展」

美国与以色列2月28日向伊朗发动攻击，华府及全球近半个月的注意力都在海湾地区，原本正在斡旋的俄罗斯和乌克兰和谈陷入停滞。这使乌克兰可能陷入无援的困境，但同一时间，作为俄罗斯重要支援国的伊朗分身不暇，同样令俄罗斯失去了一些外援。

俄乌官员对这场已持续4年的战场状况作出了相互矛盾的说法。乌克兰声称在一些前线地区将俄军击退，但克里姆林宫坚称，俄罗斯的特别军事行动正在取得进展。

俄罗斯几乎每天都在空袭乌克兰平民区，紧急服务部门周二表示，夜间无人机袭击两个城市，造成至少 14 人受伤，包括2名儿童。乌克兰空军称，俄罗斯夜间发射了137架无人机，他们击落了122架。

尽管兵力不足，乌克兰军队最近在反攻中，夺回了东南部第聂伯罗彼得罗夫斯克工业区几乎所有领土，将俄罗斯军队赶出了超过 400 平方公里的地区。在乌克兰国家安全委员会（RBC-Ukraine）周二发表的采访中，科马连科少将表示「整体情况艰难但尚在控制之中」。战斗最激烈的地区是乌克兰东部的波克罗夫斯克（Pokrovsk ，保卫城，俄罗斯称为红军村）与南部的奥克桑德里夫卡（Oleksandrivka）附近。

华盛顿智库「战争研究所」（ISW）肯定了乌克兰的反击效果，该单位表示，乌克兰最近的反击「正在产生战术、作战和战略影响，可能会扰乱俄罗斯2026年春夏的进攻计划」。

另一方面，克里姆林宫外交顾问乌沙科夫(Yuriy Ushakov)表示，俄罗斯总统普京周一晚些时候告诉美国总统特朗普，俄罗斯军队在乌克兰「进展相当顺利」。

乌沙科夫告诉记者，这一进展「应该鼓励基辅朝著透过谈判解决冲突的方向迈进」。这句话显示俄罗斯希望继续谈判，而他们的办法就是吸引特朗普的注意，因为特朗普会帮忙向乌克兰施压。

目前，俄罗斯的经济已出现明显的衰退，克里姆林宫现在希望伊朗战争能够推高油价，以带来意外之财，并转移国际社会对乌克兰战争的注意力，消耗西方国家的武器库，并迫使美国及其北约盟国减少对基辅的军事支持。