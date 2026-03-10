Uber在美国全面推出女性偏好功能 优先为女乘客、司机配对同性

Uber宣布即日起在美国全面推出「女性偏好」 （Women Preferences）配对功能，允许女乘客在叫车时优先选择女司机，女司机同样可以选择只接载女乘客。经过多个城市试运后，这项被许多夜归女性与家长期盼已久的安全机制扩至全美。

这项功能此前曾在洛杉矶、三藩市、底特律等城市试行。尽管加州有Uber司机提出集体诉讼，认为属歧视男性之举，该功能最终仍在美国全面推出。Uber指出，美国公司约有五分之一司机是女性，比例因城市而异。

相关新闻：游韩注意｜搭Uber小心被㓥！猖獗骗车资新招曝光 网民怒斥：被收两倍钱

「女性偏好」功能提供了三种配对途径，女乘客「 即时叫车」或「提前预约」，都可以直接指定要女司机接载。若系统评估即时叫车等待时间过长，乘客也可以随时取消女司机配对，改为一般叫车。

使用者也可以在App设定选项中开启女司机偏好，虽然不保证百分之百，但系统会按当时实际情况尽量安排。

此外，不仅乘客可以选择，女司机也能开启「女性乘客偏好」功能，尽量优先显示女性的叫车请求。

相关新闻：美女受困杜拜沙漠 成功召唤「Uber骆驼」惹热议

Uber表示，这项功能的设计目的，主要是希望提升女性在平台上的舒适感与安全感，同时让她们在使用服务时拥有更多选择、更多信心及更大的使用弹性。

除了美国之外，目前在超过40个国家的女司机可使用相关功能，女乘客则可在7个国家使用，包括美国、德国、法国、沙特阿拉伯、葡萄牙、巴西和西班牙。