社媒禁令｜英国下议院议员否决16岁以下禁用 政府咨询后或再闯关

英国议员投票否决了一项禁止16岁以下青少年使用社交媒体的议案。英国传媒报道，禁令在未来仍有可能实施，但要待政府完成咨询。禁令支持者指责部长们「犹豫不决、拖延时间」。

英国国会目前正在审议审议旗舰教育法案《儿童福祉与学校法案》（the Children's Wellbeing and Schools Bill），保守党尝试以提出修正案的方式推动青少年社媒禁令。

相关提案获上议院支持，但在周一晚间的下议院投票中，以307票对173票被否决。

在澳洲去年12月成为全球第一个实施此类禁令的国家后，要求实施禁令的呼声日益高涨。随后，西班牙、印尼等多国先后推出类似禁令。

下议院投票后，自由民主党在一份声明中表示，政府的立场「不够好」，并称「家庭现在需要具体的保证」。

教育部长贝利（Olivia Bailey）则引述儿童慈善机构的担忧，即全面禁止16岁以下青少年使用社交媒体，可能会将他们推向「监管较少的互联网角落」，或让他们「毫无准备」地面对如何驾驭网络世界。