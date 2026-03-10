Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

社媒禁令｜英国下议院议员否决16岁以下禁用 政府咨询后或再闯关

即时国际
更新时间：21:03 2026-03-10 HKT
发布时间：21:03 2026-03-10 HKT

英国议员投票否决了一项禁止16岁以下青少年使用社交媒体的议案。英国传媒报道，禁令在未来仍有可能实施，但要待政府完成咨询。禁令支持者指责部长们「犹豫不决、拖延时间」。

相关新闻：印尼禁16岁以下儿童使用社交媒体 月底陆续生效

英国国会目前正在审议审议旗舰教育法案《儿童福祉与学校法案》（the Children's Wellbeing and Schools Bill），保守党尝试以提出修正案的方式推动青少年社媒禁令。

相关提案获上议院支持，但在周一晚间的下议院投票中，以307票对173票被否决。

印尼加入禁止16岁以下儿童使用社交媒体的行列。 路透社
印尼加入禁止16岁以下儿童使用社交媒体的行列。 路透社
政协委员建议禁止16岁以下使用社交媒体。
政协委员建议禁止16岁以下使用社交媒体。

在澳洲去年12月成为全球第一个实施此类禁令的国家后，要求实施禁令的呼声日益高涨。随后，西班牙、印尼等多国先后推出类似禁令。

下议院投票后，自由民主党在一份声明中表示，政府的立场「不够好」，并称「家庭现在需要具体的保证」。

相关新闻：社媒禁令 | 法国下议院通过法案 拟禁15岁以下使用社交媒体

教育部长贝利（Olivia Bailey）则引述儿童慈善机构的担忧，即全面禁止16岁以下青少年使用社交媒体，可能会将他们推向「监管较少的互联网角落」，或让他们「毫无准备」地面对如何驾驭网络世界。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
12小时前
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
01:10
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
社会
9小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
4小时前
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
影视圈
5小时前
港人中山睇中医¥112包诊金连药直送上门 连香港「医疗券」都用得 网民热议：平靓正？｜Juicy叮
港人中山睇中医¥112包诊金连药直送上门 连香港「医疗券」都用得 网民热议：平靓正？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
饮食
10小时前
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
8小时前
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
2026-03-09 18:00 HKT
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！健康院/捐血站 3项为长者而设
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！3项为长者而设
生活百科
8小时前
TVB小花报名《魔音女团》后乘胜追击 穿透视装内衣若隐若现吸关注 望靠身材扭转劣势？
TVB小花报名《魔音女团》后乘胜追击 穿透视装内衣若隐若现吸关注 望靠身材扭转劣势？
影视圈
5小时前