纽约地产界「淫魔3兄弟」性贩运罪成 派对公子形象奢华体验利诱

纽约曼哈顿联邦地区法院周一对震惊全国的亚历山大兄弟性贩运案作出裁决，陪审团裁定被告3兄弟所有罪名全部成立，最高可判处终身监禁。



被告包括两位曾叱咤纽约房地产界的塔尔（Tal Alexander）与奥伦（Oren Alexander）兄弟，以及奥伦的双胞胎阿隆（Alon Alexander）。他们被指长年性贩运妇女与女童，多达11名女性出庭指控遭强奸或性侵。

披着派对男孩外衣的掠食者

这场备受瞩目的审判历时超过一个月，陪审团听取了超过30名证人充满情绪甚至露骨的证词。检方指控，亚历山大兄弟伪装成热衷派对的富家公子，实则是有计划的掠食者，利用财富与地位引诱并侵犯受害者。塔尔与奥伦曾是全国最知名的房地产经纪，经常经手数百万美元的豪宅交易。

根据起诉书，三兄弟在2005至2021年，即长达14年间，以「奢华体验、旅行和住宿承诺」引诱并性侵女性，过程中会施用迷奸药「GHB镇静剂」，防止受害者抗拒或逃跑，导致「一些受害者经历身体和精神能力受损的症状，包括行动与语言能力受限、对于事件记忆不完整等。」

一些受害者透过交友软体或社交媒体认识三兄弟，另一些受害者则在夜店或派对上遇见他们。更令人心寒的是，多宗案件都涉及轮奸，3人性暴力纪录更可追溯至高中时期。

17岁少女受害影片成关键证据

庭审期间，法庭播放了一段其中一名兄弟侵犯一名17岁少女的影片，成为关键证据之一。经过3天、长达约21小时的闭门审议，陪审团最终达成一致裁决。一名匿名的陪审员在庭外向记者坦言：「这是艰难的一天，我感到麻木。」

由于案件的高度敏感性，主审法官卡普罗尼（Valerie E. Caproni）决定不公开陪审员的姓名。案件定于今年8月6日判刑。