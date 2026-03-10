澳洲北部爆28年来最严重洪灾　警方警告「鳄鱼无处不在！」

澳洲北领地（Northern Territory）近期连日暴雨，引发自1998年以来最严重的洪灾。当地警方已紧急将全州超过1000人疏散至避难所，并指洪水中「鳄鱼无处不在」，呼吁民众切勿下水以防遭巨鳄袭击。

逾千人紧急疏散

据报，澳洲北领地在上周末遭遇强降雨侵袭，当中凯瑟琳镇（Town of Katherine）的河流水位更在周六晚飙升至19.2米，创下28年来的最高纪录。当地警方在7日紧急采取行动，动用直升机及飞机协助偏远地区居民撤离，全州已有超过1000人被转移至安全避难所。救灾指挥官坦言，目前灾情「非常严重」，区内多条道路封闭，至少90户家庭仍处于断电状态。

警方警告「鳄鱼无处不在」。（法新社）

水位暴涨变泽国

在洪水泛滥之际，野生动物的威胁更让灾情雪上加霜。北领地警方特别发出严厉警告，呼吁居民绝对不能进入洪水中游泳，并强调：「鳄鱼绝对是无处不在，请不要下水！不要在水中游泳有两个原因：第一是河水流速极快；第二，这里是鳄鱼最活跃的地区」。

据估计，被称为「顶端地带」（Top End）的澳洲北部，栖息著多达10万条海水及淡水鳄鱼 。其中海水鳄鱼体长可达6米，体重超过1吨，咬合力足以轻易咬碎人类头骨。研究人员多次指出，气候变迁正持续加剧这类极端洪灾及丛林大火等自然灾害的发生频率与严重程度。