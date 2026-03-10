Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳洲北部爆28年来最严重洪灾　警方警告「鳄鱼无处不在！」

即时国际
更新时间：16:49 2026-03-10 HKT
发布时间：16:49 2026-03-10 HKT

澳洲北领地（Northern Territory）近期连日暴雨，引发自1998年以来最严重的洪灾。当地警方已紧急将全州超过1000人疏散至避难所，并指洪水中「鳄鱼无处不在」，呼吁民众切勿下水以防遭巨鳄袭击。

逾千人紧急疏散

据报，澳洲北领地在上周末遭遇强降雨侵袭，当中凯瑟琳镇（Town of Katherine）的河流水位更在周六晚飙升至19.2米，创下28年来的最高纪录。当地警方在7日紧急采取行动，动用直升机及飞机协助偏远地区居民撤离，全州已有超过1000人被转移至安全避难所。救灾指挥官坦言，目前灾情「非常严重」，区内多条道路封闭，至少90户家庭仍处于断电状态。

警方警告「鳄鱼无处不在」。（法新社）
警方警告「鳄鱼无处不在」。（法新社）

水位暴涨变泽国

在洪水泛滥之际，野生动物的威胁更让灾情雪上加霜。北领地警方特别发出严厉警告，呼吁居民绝对不能进入洪水中游泳，并强调：「鳄鱼绝对是无处不在，请不要下水！不要在水中游泳有两个原因：第一是河水流速极快；第二，这里是鳄鱼最活跃的地区」。

据估计，被称为「顶端地带」（Top End）的澳洲北部，栖息著多达10万条海水及淡水鳄鱼 。其中海水鳄鱼体长可达6米，体重超过1吨，咬合力足以轻易咬碎人类头骨。研究人员多次指出，气候变迁正持续加剧这类极端洪灾及丛林大火等自然灾害的发生频率与严重程度。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
7小时前
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
3小时前
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
影视圈
8小时前
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
2026-03-09 14:51 HKT
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
23小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
2026-03-09 10:00 HKT
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
01:10
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
社会
4小时前
假日本士多啤梨货涌入街市！港人疑中伏：难食兼发霉 官方急发文教2招辨真伪
假日本士多啤梨货涌入街市？港人疑中伏：难食兼发霉 官方急发文教2招辨真伪
饮食
23小时前
01:17
东张西望｜兽父「作故仔」声称性侵14岁子 发儿童下体照邀女网友3P 涉发布儿童色情物品被捕
突发
5小时前
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
饮食
5小时前