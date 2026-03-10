伊朗局势｜停战发夹弯？特朗普一日改口3次 时称「快结束」时称「未赢够」

美伊战火持续延烧，全球能源命脉霍尔木兹荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）几近瘫痪，国际油价一度飙破每桶100美元大关。在全球市场动荡之际，美国总统特朗普（Donald Trump)对战争收场的说法却在24小时内数度「发夹弯」，一下称战事「差不多结束」，一下又说「还没赢够」，混乱讯号让盟友与市场陷入极度不安。

短短数小时内改口

特朗普9日先是接受CBS News电话短访，语气轻松地表示，「我认为这场战争大致上已经差不多结束了（very complete）。」他强调自美军上月发动攻击以来，伊朗军事目标已遭重创。

然而，不出几小时，特朗普在出席共和党议员募款活动时又改变说法，称「我们在很多方面赢得胜利，但这还不够（haven’t won enough）。」他更向支持者喊话，表示美方将比以往更坚定地争取最终胜利。当现场记者追问战事会否在本周结束，特朗普暧昧回应说：「不会，但快了，很快。」

国防部称「战争才刚开始」

随后，特朗普移师佛州召开正式记者会，试图安抚焦虑的市场，却再次抛出矛盾言论。他一方面宣称美军已摧毁超过5000个目标与50多艘舰艇，目标「几乎完成」；另一方面却又否认与国防部长「战争才刚开始」的说法有冲突，戏称「我想你可以说两者都是，这是建设一个新国家的开始。」

除了战况解读混乱，特朗普的外交政策也出现惊人转向。他9日宣称将放宽对某些国家的石油销售制裁，甚至可能不再对俄罗斯石油施压，理由是为了平息全球油价波动。他乐观表示，「谁知道呢⋯⋯说不定最后根本不用制裁，世界会充满和平。」

被指「凭直觉和心情」治国

对此，参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）炮轰特朗普毫无头绪，根本没有愿景，甚至连国家是否在打仗都搞不清楚，「他正凭直觉和心情，拿全球经济和数百万人的性命冒险」。

特朗普口头宣称战事「很快结束」，但同一时间，他又强调美军保留部分重要目标，「必要时会再发动打击」。

伦敦国王学院安全研究副教授克里格（Andreas Krieg），美国最实际的选项仍是强制和解，而不是发动地面战争。「要是伊朗政权中的某些势力，如与伊斯兰革命卫队有关联的势力，愿意在导弹、核限制和区域行为上做出足够的让步，让特朗普宣称获取成功，那华府仍可能对与他们达成协议持开放态度。」