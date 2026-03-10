两外籍客犯禁攀富士山滑落山谷 瑞典女命危纽西兰男重伤

日本富士山发生严重登山意外。2名外国籍男女无视冬季封山的警告执意攀登，结果不慎滑落山谷。2人在寒冷的山区受困，经同行友人通报后才被寻获，目前二人已被送往医院抢救，其中女子情况危急，男子则身受重伤。

新七合目附近失足滑落

事发于日本当地时间3月9日下午3时左右，一名23岁的瑞典籍女性与一名51岁的纽西兰籍男性，在攀登富士山新七合目附近时不慎失足滑落山谷。与两人同行的外籍女同事见状，随即报警求助，并表示与两人「失去联络」。据了解，两人坠落的位置距离他们原本所在的地点约有400米远。

日本富士山发生严重登山意外。（法新社）

静冈县警察及消防局的山岳救援队接报后，立即摸黑赶赴现场展开搜救。直至当晚10时30分左右，救援人员终于在宝永火口附近发现已无法动弹的两人。救援队耗费一整晚的时间，以担架将两人搬运下山，并于今日（10日）早上交由静冈县防灾直升机接手，紧急送往医院救治。

警方提醒，目前通往富士山山顶的所有登山道均处于冬季封闭期间，而且山区地面结冰，情况非常危险。