Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两外籍客犯禁攀富士山滑落山谷 瑞典女命危纽西兰男重伤

即时国际
更新时间：14:50 2026-03-10 HKT
发布时间：14:50 2026-03-10 HKT

日本富士山发生严重登山意外。2名外国籍男女无视冬季封山的警告执意攀登，结果不慎滑落山谷。2人在寒冷的山区受困，经同行友人通报后才被寻获，目前二人已被送往医院抢救，其中女子情况危急，男子则身受重伤。

新七合目附近失足滑落

事发于日本当地时间3月9日下午3时左右，一名23岁的瑞典籍女性与一名51岁的纽西兰籍男性，在攀登富士山新七合目附近时不慎失足滑落山谷。与两人同行的外籍女同事见状，随即报警求助，并表示与两人「失去联络」。据了解，两人坠落的位置距离他们原本所在的地点约有400米远。

日本富士山发生严重登山意外。（法新社）
日本富士山发生严重登山意外。（法新社）

静冈县警察及消防局的山岳救援队接报后，立即摸黑赶赴现场展开搜救。直至当晚10时30分左右，救援人员终于在宝永火口附近发现已无法动弹的两人。救援队耗费一整晚的时间，以担架将两人搬运下山，并于今日（10日）早上交由静冈县防灾直升机接手，紧急送往医院救治。

警方提醒，目前通往富士山山顶的所有登山道均处于冬季封闭期间，而且山区地面结冰，情况非常危险。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
6小时前
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
2026-03-09 14:51 HKT
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
2026-03-09 10:00 HKT
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
影视圈
7小时前
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
2026-03-09 12:59 HKT
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
21小时前
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
01:27
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
即时国际
9小时前
星岛申诉王|月租7千引来「幽灵租客」 全屋堆满杂物 业主反被索偿6万元
05:02
星岛申诉王 | 月租7千引来「幽灵租客」 全屋堆满杂物 业主反被索偿6万元
申诉热话
8小时前
假日本士多啤梨货涌入街市！港人疑中伏：难食兼发霉 官方急发文教2招辨真伪
假日本士多啤梨货涌入街市？港人疑中伏：难食兼发霉 官方急发文教2招辨真伪
饮食
21小时前
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
影视圈
16小时前