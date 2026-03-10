中东战火冲击 亚洲航空公司上调票价 制定停飞应变计划

受到中东战火冲击，油价飙升，亚洲多家航空公司开始提高机票票价，并制定包括停飞部分航班在内的紧急应变计划。

印度的航空公司已将长程航线的机票价格调高15%，知情人士说，现在考虑再拉大涨幅。越南当地的官媒则警告，由于飞机燃料依赖进口，机票最高有可能涨价70%。

相关新闻：

香港航空周四起加燃油附加费 单程最多150元 国泰：参考航空燃油价非原油价格

越南官媒警告，由于飞机燃料依赖进口，机票最高有可能涨70%。路透社

卡塔尔航空近乎停摆。路透社

受到中东战火冲击，往返中东的航𤥦大乱，多班停飞。路透社

印度航空机票涨价15%

彭博新闻指出，亚洲地区的航空公司不像欧洲或美国的同业，比较没有预先对高油价进行避险安排，以至于更容易受到飞机燃料突然飙高的伤害。

消息人士表示，东南亚一些廉航公司因而开始料想到，一旦燃料贵到无法负担或是难以取得时，飞机只能停飞。

Sparta Commodities资深分析师June Goh说，亚洲的航空公司若没有够强的避险规画，先前机票售出的基准点比起现在所在的位置，真的受伤很重。

消息来源指出，如果目前油价高居不下的情况再维持3个多月，一些利润率低的廉航恐怕就要倒闭。

全球数千架飞机或被迫停飞

德意志银行分析师Michael Linenberg在最新的报告中写道，因为最弱小的航空公司中止营运，伊朗战争可能令全球数千架飞机被迫停飞。

飞机燃料价格的波动太猛烈，让新西兰航空周二（10日）暂停发布财测，公司2周前完成的预期状况，现在已全然不适用。

新西兰航空说，等市场与营运状况趋于稳定后，才能给出今年度财测。预期这波燃料大涨的影响会在下半年呈现。

波斯湾3大航空几近停摆

伊朗战争已超过10天，随著阿联酋航空（Emirates）、卡塔尔航空（Qatar Airways）及阿提哈德航空（Etihad Airways）等海湾3大航空公司运能几乎停摆，大量旅客被迫寻找替代航线，使具备直飞能力的亚洲航空公司需求激增。

德国汉莎航空行政总裁Carsten Spohr上周表示，汉莎有进行油价避险操作，这次在同业被迫调高票价时，相对具有优势。同时，公司也将更多运能移到亚洲和非洲地区。