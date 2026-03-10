游日注意｜日本内阁通过引入JESTA 要求免签旅客入境前网上申请旅游授权

日本政府内阁会议周二（10日）通过《出入境管理法》修正案，决定创设电子入境认证制度JESTA，要求免签证入境旅客在出发前完成网上审查手续，预计2028年度起生效。

JESTA类似美国的电子旅游授权系统，对象是目前以观光等目的、短期访日的免签证旅客，他们在出发前需要在网上提交个人资讯，包括申报职业及住宿地点等资料，并缴交申请费，通过审核后会获发认证，否则无法登机及登船。

JESTA要求免签证入境旅客在出发前完成网上审查手续。美联社

游日注意，日本内阁敲定入境新法案，将建立事前审查制度。日本国家旅游局

到日本观光的游客注意，日本决定创设电子入境认证制度JESTA。日本国家旅游局

因转机而临时入境日本的部分外国人也将被纳入JESTA审查对象。如果访日游客未获得JESTA认证，日本政府将要求航空公司等企业拒绝其登机。

未经审批无法登机登船

计划入境日本的外国人在出发地机场等办理登机手续时，航空公司等企业会与日本出入国管理厅共用外国人的姓名等资讯，并通知海外的机场，旅客是否有通过JESTA审查。通过审查的旅客则能报到，没通过审查的旅客则无法搭机或登船。

这项《出入境管理法》修正案将送交国会审查，日本政府将争取在本届国会通过。日本计划参考其他国家的收费水准订定手续费。

出入国入管厅表示，目前在日本短期居留的旅客，约8成为免签入境日本的外国人。而事前审查也是希望能有助简化入境审查程序。

上调更新居留签证费上限

另外，日本政府内阁会议通过的入管法修正案，也纳入提高更新居留签证费上限的内容。永久居留签证（日文为永住许可）与其他居留资格的申请费用，上限将被分别提高到30万日圆（1.5万港元）与10万日圆（约5万港元）。

日本当局将透过政令在上述范围内敲定实际金额，并配合之后的物价水准，改成机动性调整费用。

经济陷困境或获减免

目前，外国人于日本更新签证之际，在实际窗口申办的手续费为6000日圆（约295港元），这部分的费用预计在今年4月开始的2026年度调升。而经济陷入困境外国人，则有可能获得减免。

入管厅指出，截至2025年底，持有日本永久居留权、工作签证、技能实习、留学等签证的居留外国人约413万人，创下新高。日本当局计划把上述增加的收入，当作建置入境系统相关费用的财源。