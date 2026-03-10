特朗普家族 | 涉发战争财 特朗普2子投资无人机公司 陷利益冲突争议

美国总统特朗普长子唐纳德（Donald Trump Jr）及次子埃里克（Eric Trump），正支持一项生产自主无人机的商业投资计划，其中也包括国防系统。在特朗普指挥针对伊朗的军事行动之际，此举引发利益冲突争议。

根据上市公司Aureus Greenway Holdings周一（9日）发布的新闻稿，唐纳德和埃里克是自主无人机公司Powerus与Aureus Greenway Holdings合并案中的重要投资者。

唐纳德（左）与埃里克（右）卷入利益冲突争议。路透社

唐纳德（左一）与埃里克（左二）及伊万卡（右二）和巴伦（右一），观看父亲特朗普发表国情咨文。路透社

有公民组织指，特朗普让美国卷入中东战争，可能正在为他自己的家族赚钱。美联社

特朗普2子投资无人机公司，拟生产自主无人机。维基网站

生产自主无人机

根据新闻稿，合并后的新公司将命名为Powerus，生产用于「高风险环境中军事与商业用途」的自主无人机，并称中东战争证明了这个计划的可行性。

Aureus Greenway Holdings临时行政总裁萨克（Matthew Saker）表示：「鉴于中东及其他地区的事态发展，对Powerus这类自主技术的需求与应用已成为头条新闻。这项业务合并不仅对Aureus Greenway Holdings的股东而言是极具吸引力的机会，在当前地缘政治不确定的背景下更具意义。」

非政府组织「华府公民道德责任组织」（CREW）副主席利博维茨（Jordan Libowitz）表示，在「充满令人咋舌利益冲突的政府中」，Powerus这项投资显得格外引人侧目。

公民组织质疑特朗普家族借机赚钱

利博维茨表示：「在这个时间点出现这件事令人担忧，因为据报道，由于部分由（特朗普）引发的战争，对无人机的需求正在大幅增加，而这场战争持续多久，很大程度取决于这位总统的决定。这让人担心，总统让美国卷入的这场战争，可能正在为他自己的家族赚钱。」

唐纳德之前也投资过另一家无人机新创公司Unusual Machines。在Aureus Greenway Holdings的新闻稿中，该公司也被列为支持Powerus计划的企业之一。

CREW发布多份报告指控特朗普政府存在利益冲突，例如特朗普家族的加密货币业务与白宫推动数码货币政策之间的互动关系。