Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普家族 | 涉发战争财 特朗普2子投资无人机公司 陷利益冲突争议

即时国际
更新时间：11:56 2026-03-10 HKT
发布时间：11:56 2026-03-10 HKT

美国总统特朗普长子唐纳德（Donald Trump Jr）及次子埃里克（Eric Trump），正支持一项生产自主无人机的商业投资计划，其中也包括国防系统。在特朗普指挥针对伊朗的军事行动之际，此举引发利益冲突争议。

根据上市公司Aureus Greenway Holdings周一（9日）发布的新闻稿，唐纳德和埃里克是自主无人机公司Powerus与Aureus Greenway Holdings合并案中的重要投资者。

相关新闻：
特朗普集团进军澳洲　黄金海岸拟建335米摩天大楼　挑战南半球最高地标

 

唐纳德（左）与埃里克（右）卷入利益冲突争议。路透社
唐纳德（左）与埃里克（右）卷入利益冲突争议。路透社
唐纳德（左一）与埃里克（左二）及伊万卡（右二）和巴伦（右一），观看父亲特朗普发表国情咨文。路透社
唐纳德（左一）与埃里克（左二）及伊万卡（右二）和巴伦（右一），观看父亲特朗普发表国情咨文。路透社
有公民组织指，特朗普让美国卷入中东战争，可能正在为他自己的家族赚钱。美联社
有公民组织指，特朗普让美国卷入中东战争，可能正在为他自己的家族赚钱。美联社
特朗普2子投资无人机公司，拟生产自主无人机。维基网站
特朗普2子投资无人机公司，拟生产自主无人机。维基网站

生产自主无人机

根据新闻稿，合并后的新公司将命名为Powerus，生产用于「高风险环境中军事与商业用途」的自主无人机，并称中东战争证明了这个计划的可行性。

Aureus Greenway Holdings临时行政总裁萨克（Matthew Saker）表示：「鉴于中东及其他地区的事态发展，对Powerus这类自主技术的需求与应用已成为头条新闻。这项业务合并不仅对Aureus Greenway Holdings的股东而言是极具吸引力的机会，在当前地缘政治不确定的背景下更具意义。」

非政府组织「华府公民道德责任组织」（CREW）副主席利博维茨（Jordan Libowitz）表示，在「充满令人咋舌利益冲突的政府中」，Powerus这项投资显得格外引人侧目。

公民组织质疑特朗普家族借机赚钱

利博维茨表示：「在这个时间点出现这件事令人担忧，因为据报道，由于部分由（特朗普）引发的战争，对无人机的需求正在大幅增加，而这场战争持续多久，很大程度取决于这位总统的决定。这让人担心，总统让美国卷入的这场战争，可能正在为他自己的家族赚钱。」

唐纳德之前也投资过另一家无人机新创公司Unusual Machines。在Aureus Greenway Holdings的新闻稿中，该公司也被列为支持Powerus计划的企业之一。

CREW发布多份报告指控特朗普政府存在利益冲突，例如特朗普家族的加密货币业务与白宫推动数码货币政策之间的互动关系。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
22小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
23小时前
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
3小时前
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
影视圈
13小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
2026-03-09 09:00 HKT
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
01:27
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
即时国际
6小时前
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
18小时前
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
饮食
21小时前
星岛申诉王|月租7千引来「幽灵租客」 全屋堆满杂物 业主反被索偿6万元
05:02
星岛申诉王 | 月租7千引来「幽灵租客」 全屋堆满杂物 业主反被索偿6万元
申诉热话
5小时前