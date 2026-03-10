伊朗局势 | 形容美军事行动「史诗级错误」 伊朗外长：给美国人准备许多惊喜

伊朗外长阿拉格齐周一（9日）在社交媒体发文，把美军代号「史诗怒火」的对伊朗军事行动形容为「史诗级错误行动」，指这场军事侵略已然将国际能源和大宗商品价格推至「难以承受的水平」。伊朗外交部发言人巴加埃在新闻发布会上表示，美国掠夺能源的图谋已不是秘密，伊朗将竭尽全力捍卫国家主权，没有任何谈判余地。

斥美图掠夺能源 没有谈判余地

阿拉格齐称，美国正密谋袭击伊朗的石油和核设施，企图以此遏制美国国内巨大的通胀冲击，而伊朗已对此做好充分准备，「而且，我们也准备了许多惊喜」。

阿拉格齐把美国对伊朗的军事行动形容为「史诗级错误行动」。路透社

特朗普指对伊朗军事行动或很快结束。美联社

伊朗民众参加集会，矢言效忠新最高领袖穆杰塔巴。新华社

伊朗革命卫队指伊朗现在拥有「更强大、数量更多」的导弹。路透社

与此同时，伊朗伊斯兰革命卫队发言人纳伊尼在回应美国总统特朗普涉伊朗言论时称，伊朗现在拥有「更强大、数量更多」的导弹。

革命卫队：拥有更强大、数量更多导弹

纳伊尼说，特朗普谎称伊朗导弹发射数量减少甚至行动结束，「然而现在伊朗的导弹比战争初期更强大、数量更多」，「直指美国和以色列的基地」。

纳伊尼还说，「美国总统谎称伊朗武装力量已没有实力」是为了逃避战争压力、避免「美国军队感到绝望」。

另一方面，伊朗外交部发言人巴加埃坚决否认伊朗袭击土耳其、阿塞拜疆和塞浦路斯，呼吁警惕栽赃嫁祸的「假旗」行动。

否认袭土耳其、阿塞拜疆和塞浦路斯

巴加埃说，阿塞拜疆、土耳其和塞浦路斯发现的「投射物」并非伊朗发射。他表示，应警惕以色列曾多次实施的「假旗」行动。各国应谨慎看待事态发展，不宜仓促处理外交关系。

而土耳其总统埃尔多安就伊朗弹道导弹进入土耳其领空，向伊朗方面发出「真诚的警告」。他同时强调，土耳其政府的主要目标是让国家远离战火。

埃尔多安：土耳其会避免战火

土耳其国防较早时说，继本月4日后，部署在地中海东部的北约部队再次拦截一枚发射自伊朗并进入土耳其领空的弹道导弹，残骸坠落在土东南部加济安泰普省，没有造成人员伤亡。

埃尔多安在内阁会议结束后的记者会上说，4日的事件发生后，「尽管我们发出真诚的警告，但一些极其错误且具有挑衅性的做法仍在继续」。「任何做法都不应损害我们与伊朗之间长达千年的睦邻友好关系或伤害我们的国家」。