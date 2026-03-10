Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱传伊拟征美盟友船只「安全费」 操控油价逼特朗普认输

即时国际
更新时间：10:40 2026-03-10 HKT
发布时间：10:40 2026-03-10 HKT

波斯湾局势持续紧张，一名熟知伊朗领导层战略的消息人士向美国有线电视新闻网（CNN）透露，德黑兰政府正计划对所有航经波斯湾的美国盟国油轮及商业船舶，征收「安全费」（security duties）。

该名消息人士指出，尽管美国总统特朗普一再对外坚称霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）仍然保持开放，但事实上这条重要航道实质上已经处于封锁状态。

相关新闻：伊朗局势｜特朗普称伊朗谈判期间曾表明续推核计划　批评攻击邻国「愚蠢」

德黑兰政府正计划对所有航经波斯湾的美国盟国油轮及商业船舶，征收「安全费」。(法新社)
声称握全球油价控制权

该名消息人士又表示，「全球油价的控制权目前正掌握在我们手中」，美国将不得不经历漫长的等待，看著伊朗采取行动来左右全球能源价格。他指出，目前的能源价格已变得极不稳定，而伊朗将会继续这场战斗，「直到特朗普宣布失败为止」。

霍尔木兹海峡是波斯湾通往外界的唯一出海口，连接波斯湾与阿拉伯海。这条海峡的入口与出口宽度约为50公里，最狭窄处更只有33公里。作为世界上最重要的航运路线之一，全球约有20%的石油与天然气运输都必须仰赖这条咽喉要道。

