伊朗局势 | 美媒：2伊朗货轮驶离中国港口 涉载运军用化学品

美国《华盛顿邮报》引述船舶追踪数据、卫星影像及制裁纪录进行的分析显示，2艘伊朗货轮近日驶离一座中国化学品储存港口，随即返航伊朗，涉嫌载运重要军用化学品。

华邮指，这2艘货轮名为「沙巴迪斯号」（Shabdis）和「巴尔津号」（Barzin），船东为伊朗伊斯兰共和国航运公司（IRISL）。这2艘货轮分别可装载6500个和14500个20呎货柜，据报装载了高氯酸钠等化学品。

伊朗伊斯兰共和国航运公司的货船。路透社

IRISL为伊朗国企，遭到美国、英国及欧盟制裁。美国政府指控该公司运输用于伊朗弹道导弹的材料。上述2艘货轮最近停泊于中国东南沿海城市珠海的高栏港。

涉伊朗导弹计划

专家告诉华邮，高栏港是化学品装卸港口，出口品项包括高氯酸钠，此种物质是制造固体火箭推进剂的重要前驱物，也是伊朗导弹计划迫切需要的物资。

报道引述战争分析家指出，鉴于目前美以伊之间的直接军事对峙，中国允许载有武器生产相关材料的船只从其港口离港意义重大。自今年初以来，已有约10多艘IRISL的船只曾造访高栏港。