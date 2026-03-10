加拿大政府允许继续营运 TikTok承诺加强保护用户资料

加拿大政府宣布，在完成国家安全审查后，将允许TikTok继续在加拿大营运，并允许TikTok在当地投资，认为今次决定将保障加拿大的就业机会，确保TikTok加拿大分公司维持在当地的实体营运，并承诺对其文化产业进行投资。

TikTok在加拿大坐拥每月1400万用户，但加国工业部在2024年11月以国家安全风险为由，下令解散TikTok的业务，要求关闭TikTok科技加拿大分公司（TikTok Technology Canada）在多伦多与温哥华的办公室。

不过，加拿大联邦法院在今年1月推翻政府的禁令，允许TikTok继续营运，并下令工业部重新审批。

承诺增强私隐技术

而TikTok已和加拿大政府达成协议，承诺将加强对加拿大用户的个人资料保护，包括采用新的安全网及增强私隐技术，以控制对加拿大用户资料的存取，以及降低未经授权或禁止登入的风险。同时，加拿大政府将任命一名独立的第三方监督员来审计及持续验证资料存取控制。

去年9月，TikTok同意改善其防止儿童登入加拿大网站与应用程式的措施，事缘当时有调查发现其封锁儿童及保护个人资讯的努力不足。

TikTok由中国企业字节跳动拥有，多个西方国家指控TikTok让中国得以搜集数据并监控用户。

加拿大于2023年禁止在所有政府设备上使用TikTok，但表示民众可自由决定是否使用平台。