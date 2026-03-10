Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

加拿大政府允许继续营运 TikTok承诺加强保护用户资料

即时国际
更新时间：09:07 2026-03-10 HKT
发布时间：09:07 2026-03-10 HKT

加拿大政府宣布，在完成国家安全审查后，将允许TikTok继续在加拿大营运，并允许TikTok在当地投资，认为今次决定将保障加拿大的就业机会，确保TikTok加拿大分公司维持在当地的实体营运，并承诺对其文化产业进行投资。

TikTok在加拿大坐拥每月1400万用户，但加国工业部在2024年11月以国家安全风险为由，下令解散TikTok的业务，要求关闭TikTok科技加拿大分公司（TikTok Technology Canada）在多伦多与温哥华的办公室。

相关新闻：
被欧盟认定存在上瘾式设计 TikTok：调查结果完全错误

TikTok在加拿大坐拥每月1400万用户。路透社
TikTok在加拿大坐拥每月1400万用户。路透社
TikTok承诺将加强对加拿大用户的个人资料保护。美联社
TikTok承诺将加强对加拿大用户的个人资料保护。美联社

不过，加拿大联邦法院在今年1月推翻政府的禁令，允许TikTok继续营运，并下令工业部重新审批。

承诺增强私隐技术

而TikTok已和加拿大政府达成协议，承诺将加强对加拿大用户的个人资料保护，包括采用新的安全网及增强私隐技术，以控制对加拿大用户资料的存取，以及降低未经授权或禁止登入的风险。同时，加拿大政府将任命一名独立的第三方监督员来审计及持续验证资料存取控制。

去年9月，TikTok同意改善其防止儿童登入加拿大网站与应用程式的措施，事缘当时有调查发现其封锁儿童及保护个人资讯的努力不足。

TikTok由中国企业字节跳动拥有，多个西方国家指控TikTok让中国得以搜集数据并监控用户。

加拿大于2023年禁止在所有政府设备上使用TikTok，但表示民众可自由决定是否使用平台。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
19小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
23小时前
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
20小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
2026-03-09 09:00 HKT
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
影视圈
10小时前
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
饮食
18小时前
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
15小时前
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
生活百科
21小时前
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
01:02
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
即时国际
3小时前
绯闻旧爱钟培生将成人夫 袁嘉敏尽骚「核弹级上围」迫爆比坚尼 细码裤仔仅仅遮住神秘地带
绯闻旧爱钟培生将成人夫 袁嘉敏尽骚「核弹级上围」迫爆比坚尼 细码裤仔仅仅遮住神秘地带
影视圈
15小时前