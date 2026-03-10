Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韩时隔近30年再推限价令　孟加拉全线大学停课省电

即时国际
更新时间：08:55 2026-03-10 HKT
发布时间：08:55 2026-03-10 HKT

国际油价昨日突破每桶100美元后，南韩政府宣布将于本周实施燃料价格上限机制，为近30年来首次，以稳定国内油价。孟加拉则下令全部大学自今天起停课，以节省电力。

南韩总统李在明昨日主持紧急经济检查会议，会后总统府政策室室长金容范宣布，政府决定本周内对石油产品实施价格上限机制，基本上每两周调整价格上限，首个上限价格将低于目前市价。政府还会积极监管炼油公司哄抬价格等行为。这是1997年南韩实行油价自由化措施以来，南韩首次实施限制油价上限制度。金容范说，目前南韩石油储备1.9亿桶，可保障供应208天。

总统李在明昨日说，中东地区危机加剧对全球贸易及高度依赖中东能源的韩国经济构成相当大的负担，韩国希望与战略合作国家加强协作，迅速寻找不经由霍尔木兹海峡的替代能源供应路线。

南韩首尔的加油站出现车龙。（路透社）
寻找替代能源供应路线

其他亚洲国家也纷纷采取措施应对中东战争对经济的冲击。越南政府计划取消进口燃料关税，并维持该措施到4月底为止。印尼财政部昨日表示，当局将提高燃料补贴预算的额度。孟加拉则下令全国大学自今天起停课，提前进入开斋节假期，这是政府节约电力与燃料的其中一项紧急措施。官员表示，大学校园的宿舍、教室、实验室、空调都需消耗大量电力。

