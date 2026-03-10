Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势 | 美俄总统通电话商伊朗局势 普京吁特朗普循政治及外交途径解决

更新时间：08:36 2026-03-10 HKT
发布时间：08:36 2026-03-10 HKT

俄罗斯总统助理乌沙科夫表示，总统普京周一（9日）应约与美国总统特朗普通电话，重点讨论伊朗局势、俄乌战事等国际问题。普京针对美国和以色列向伊朗发动战争，呼吁尽快透过政治及外交途径来解决。

这是美国和以色列2月28日联手对伊朗发起大规模军事行动以来，美俄总统首次电话交谈，通话持续约一小时，且是华府方面主动提出，克宫形容通话「坦率且具有建设性」。

伊朗局势｜特朗普称对伊朗战事「几乎完成」 美军进度远超预期

这是美国和以色列2月28日联手对伊朗发起大规模军事行动以来，美俄总统首次电话交谈。美联社
克宫指今次是美方主动提出让特朗普与普京通电话。美联社
普京吁特朗普循政治及外交途径解决伊朗问题。美联社
克宫：通话坦率有建设性

伊朗一直是俄罗斯的重要盟友。普京上周五（6日）与伊朗总统佩泽希齐扬通电话时表示，俄方对于今次冲突的原则立场是必须立即停止军事行动，放弃以武力方式解决伊朗及中东地区问题，尽快回归政治和外交解决的轨道。

乌沙科夫指，就通过政治外交途径尽快解决「在伊朗的冲突」，普京向特朗普「表达了若干想法」，包括考虑进行有波斯湾多国领导人、伊朗总统佩泽希齐扬及其他国家领导人参与的沟通。

特朗普：普京希望提供帮助

特朗普证实，与普京谈到中东议题，普京「希望能提供帮助」。他告诉普京，如果能协助让乌克兰战争结束，那才是真正的帮忙。

在俄乌战事问题上，乌沙科夫说，特朗普再次表示希望俄乌冲突尽早进入停火阶段，以达成乌克兰问题长期解决方案。而普京则正面评价特朗普在乌克兰冲突中所作出的调解努力。

特朗普说，俄乌冲突似乎永远没有结束的一天。普京与乌克兰总统泽连斯基之间存有巨大敌意，两人似乎无法达成一致立场。

另外，美俄领导人还在全球原油市场视角下讨论了委内瑞拉问题。

