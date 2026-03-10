伊朗局势｜特朗普称伊朗谈判期间曾表明续推核计划　批评攻击邻国「愚蠢」

美国总统特朗普周一表示，美国与伊朗早前透过阿曼斡旋进行有限外交谈判，但德黑兰在会谈中仍表达发展核武的意愿，最终令外交解决方案未能达成。

若去年没攻击伊朗或已拥有核武

特朗普在佛罗里达州多拉尔向记者表示，美国特使威特科夫及其女婿库什纳曾与伊朗官员进行三轮谈判，但未能取得突破。他称，美方多次给予伊朗机会放弃核计划，但对方仍表示希望继续发展相关能力。特朗普说：「他们告诉威特科夫……基本上就是说，我们想继续建造。」

特朗普形容伊朗的立场「简单来说就是，他们想继续发展核武器」。他又声称，如果美国去年夏天没有攻击伊朗核设施，伊朗早已拥有核武，甚至可能已经使用。

特朗普表示，美军在对伊朗的军事行动中已取得「重大进展」，甚至形容军事目标「几乎已完成」。他指，美军正朝完成军事目标取得「重大进展」。他说：「我们正朝完成军事目标取得重大进展，有些人甚至会说目标几乎已经完成。我们已非常彻底地摧毁了伊朗所有军事力量。」

批伊朗攻击邻国「愚蠢」

特朗普同时批评伊朗在美国与以色列对其发动打击后，向区内多个国家发射导弹及无人机反击，形容此举「非常愚蠢」。特朗普表示，这些国家原本大多保持中立，但在遭受攻击后开始支持美国阵营并对伊朗发动反击。

对于战事令国际油价急升，特朗普表示，长远而言冲突反而可能令油价下降。他在记者会上称：「霍尔木兹海峡将保持安全，我们会一次过结束这些威胁，结果将是油气价格下降。」他指能源供应紧张「对其他国家的影响远大于美国」，并表示美国本身拥有大量石油资源。

警告伊朗勿攻击霍尔木兹海峡油轮

特朗普同时警告伊朗，若试图攻击经霍尔木兹海峡航行的油轮，将付出「难以计算的代价」。该海峡是全球最重要的能源运输通道之一。

特朗普称，如果美国与以色列没有先发制人攻击伊朗，德黑兰正准备「接管整个中东」。他声称，伊朗大部分导弹及武器已被摧毁，而这些武器原本是瞄准中东其他国家。特朗普又指伊朗曾试图摧毁以色列，但美国「及时阻止了这一切」。

美方或暂时放宽部分石油制裁

特朗普表示政府将暂时豁免部分与石油相关的制裁，以降低能源价格。他未透露具体涉及哪些国家，只表示美国目前对一些国家实施制裁，「在局势稳定前会暂时取消」。