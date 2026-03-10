伊朗局势｜特朗普称对伊朗战事「几乎完成」 美军进度远超预期

美国总统特朗普周一在接受CBS新闻电话访问时表示，美国对伊朗的军事行动「非常完整，几乎已完成」，并称美军在作战进度上「远超」他最初预估的约一个月时间。特朗普指出，伊朗「没有海军、没有通讯、没有空军」，其导弹「也几乎失效」，无人机「在生产和实战中均被摧毁」。

美军已打击逾3,000个伊朗目标

美军表示，首周作战已攻击逾3,000个伊朗军事目标。特朗普强调：「如果你看清楚，他们什么都没剩下，军事上已经一无所有。」

伊朗周日晚宣布由哈梅内伊之子穆杰塔巴接任最高领袖。特朗普表示：「我没有要传达给他的讯息，一点也没有。」他补充自己已有心目中的领导人选，但未进一步透露。

特朗普指出，伊朗「没有海军、没有通讯、没有空军」。路透社

对於穆杰塔巴成为最高领袖，特朗普表示：「我没有要传达给他的讯息，一点也没有。」路透社

霍尔木兹海峡约承载全球五分之一的石油运输，但战事已令商船几乎停摆。特朗普称，目前海峡仍对外开放，但「我仍在考虑是否接管」，并威胁若伊朗干预，美方将采取严厉行动，「如果他们做坏事，那将是伊朗的终结，你再也听不到这个名字」。

特朗普对战争结束时间表示：「结束全在我心中，别人无权决定。」