伊朗局势｜伊朗导弹闯入土耳其领空　北约一周内第二次拦截

即时国际
更新时间：23:12 2026-03-09 HKT
发布时间：23:12 2026-03-09 HKT

土耳其周一（9日）表示，北约（NATO）防空系统成功击落一枚闯入土耳其领空的伊朗弹道导弹，这是北约7日内第二次拦截来自伊朗的导弹。当局警告，任何威胁其领土和领空的行动都将受到果断回应。

上周导弹在飞往土耳其途中，即土耳其境外被拦截。此次被击落的导弹则已进入土耳其领空，残骸坠落在加济安泰普（Gaziantep）一片空旷地带。事件未造成人员伤亡。

杜拜拦截伊朗导弹与无人机 总统：阿联酋并非易受攻击目标。路透社
残骸落点位于两个重要军事设施之间，西面有美军空军基，东面有北约雷达基地，均为北约和美国的重要防御设施。土耳其国防部表示：「我们再次强调，对任何针对我国领土和领空的威胁，将毫不犹豫采取一切必要措施。」当局亦呼吁各方重视土耳其此前发出的警告。

北约确认拦截行动

北约发言人证实，联盟防空系统成功拦截一枚飞向土耳其的导弹，并重申北约已准备好保卫盟国安全。

土耳其拥有北约第二大军队，但目前仍未建立完整的本土防空系统。近一周两次拦截行动均依赖部署在东地中海的北约防空系统。

土耳其政府暂未表示会在北约框架内采取进一步正式行动。此前安卡拉曾表示无意启动北约《第四条款》，该条款允许盟国在成员国受到威胁时进行磋商，并可能进一步触发 《第五条款》集体防御机制。

美国人员撤离南部领事馆

 

美国驻土耳其大使馆宣布，已要求南部阿达纳（Adana）领事馆的非紧急政府人员及其家属撤离，并强烈建议美国公民离开土耳其东南部地区。

在美国与以色列对伊朗发动空袭后，伊朗向多个目标发射导弹及无人机，令中东局势持续升温。土耳其曾尝试斡旋美伊谈判，但冲突已持续约10天。德黑兰否认针对土耳其。

