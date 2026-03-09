Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油价狂飙︱南韩本周实施价格限制 自1997年亚洲金融风暴以来首次

即时国际
更新时间：19:00 2026-03-09 HKT
发布时间：19:00 2026-03-09 HKT

伊朗为报复以色列及美国的轰炸，对中东各国展开的无差别袭击，引发全球能源市场剧烈震荡。国际油价冲破每桶100美元大关，创下2022年以来的新高。南韩政府今日（9日）宣布将采取罕见干预措施，对国内油价实施限制，是自1997年亚洲金融风暴以来，南韩政府首次对石油产品进行限价。

相关新闻：伊朗局势 | 英媒：G7将召开紧急会议 商协调释放战略石油储备 抑制油价飙升

《美联社》报道，南韩青瓦台秘书室政策室长金容范今日召开紧急记者会，宣布将于本周内实施油价限制措施，旨在稳定因中东战火而急剧飙升的国内燃油成本。他强调，此举也是为了防止国内的炼油厂和加油站，趁机进行不正常的价格操控。

相关新闻：伊朗局势｜纽约期油一度升穿110美元 飙逾20% 特朗普称油价急升是「小代价」

金容范同时表示，南韩拥有充足的战略石油储备，足以供应全国数个月使用，存量远超国际能源总署（IEA）的建议标准，有能力应对外部冲击。

