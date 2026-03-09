伊朗局势 | 美以伊开战第10天何时停火？特朗普：会和内塔尼亚胡共同决定

美以联军2月28日展开对伊朗的军事行动，至今迈入第10天。美国总统特朗普周日（8日）接受以色列传媒访问时表态，何时结束与伊朗战事将与以色列总理内塔尼亚胡「共同决定」。与此同时，美国国防长赫格塞思在同日播出的美国哥伦比亚广播公司（CBS）专访中透露，特朗普将决定伊朗「投降的条件」，但未说明具体内容。

由特朗普决定伊朗投降条件

特朗普8接受《以色列时报》电话访问时，被问及对伊朗战争何时结束，是由他一人决定抑或内塔尼亚胡也有发言权时，特朗普表示：「我认为是共同的，某种程度上算是。我会在适当时机作出决定，但所有事情都会纳入考量。」

特朗普指伊朗原本想摧毁以色列和周围一切。法新社

赫格塞思（右）指出，要由特朗普决定伊朗投降条件。路透社

美军舰向伊朗发射战斧巡航导弹。法新社

伊朗向以色列发射多枚导弹反击。法新社

《以色列时报》解读，这显示内塔尼亚胡将提供意见，但最终拍板的仍是特朗普。

特朗普并强调，若不是他与内塔尼亚胡，伊朗原本会摧毁以色列。

指伊朗要摧毁以色列

特朗普说：「伊朗原本会摧毁以色列和周围一切，美以一直共同合作，我们已经摧毁一个想摧毁以色列的国家。」

至于若美国决定停止空袭，以色列是否仍可能继续对伊朗作战，特朗普拒绝回应这项假设性问题，但随后补充说：「我不认为有那个必要。」

白宫上周五表示，预计战争将持续4到6周，但过去一周，有关时间表迅速发生变化，特朗普一再拒绝为这场战争设定具体的时间表。

美防长：投降可以有很多不同形式

另一方面，国防长赫格塞思日前受访的CBS《60分钟》时事节目在8日播出。被问到特朗普曾说要伊朗「无条件投降」时，赫𣒩塞思表示：「那代表由我们来定条件，我们会知道他们何时已经失去作战能力。到了某个时点，他们将别无选择，只能投降。」

赫格塞思表示，投降可以有很多不同形式，包括面对面的方式，但最终设定条件的人会是特朗普，而不是伊朗人。「不管他们想不想承认，不管他们的自尊是否容许他们把话说出口，决定投降条件的人都会是特朗普总统。」

伊朗逾1200人死亡

自2月28日美国和以色列对伊朗发动大规模攻击以来，区域紧张局势不断升级。这次袭击造成1200多人死亡，其中包括伊朗最高领袖哈梅内伊、150多名女学生和高级军事官员。

伊朗随即发动大规模导弹及无人机反击报复，目标包括该地区的美国基地、外交机构和军事人员，以及多个以色列城市。至少有7名美军丧生。