美韩启动联合军演 「自由护盾」登场

中东战火持续之际，南韩国防部宣布，美韩两军周一（9日）起展开以朝鲜半岛紧急事态为假设的大规模联合军事演习「自由护盾」（Freedom Shield）。「自由护盾」演习将持续至本月19日，约有1.8万余名兵力参加，基本上规模与去年相若。不过，演习期间，美韩将实施22场野战训练演习，不及去年同期51场的一半。

正值中东战火持续

今次美韩军演正值南韩媒体猜测华盛顿正调动部分资源以支援对抗伊朗的战事之际，旨在加强对北韩核武及大规模杀伤性武器威胁的威慑力，计划进行22次野战训练。

南韩有民众在美国大使馆外举行示威，反对美韩联合军演。法新社

美韩军方宣布展开联合军演。路透社

分析认为，美韩可能考虑到特朗普或即将访华，有必要调整演习规模。路透社

上届南韩政府执政时期，美韩主要在3月的自由护盾（FS）演习和8月的乙支自由护盾（UFS）期间，集中实施野战训练，但现任政府倾向于在全年分散进行有关训练。

调整规模 配合特朗普计划访华

分析认为，美韩可能考虑到在美国总统特朗普或即将在3月31日至4月2日访问中国，有必要调整演习规模，为美国和北韩对话重启创造条件，而大幅减少野战训练场次。

去年在尹锡悦政府时举行的联合演习，野战训练多达51次，而今年将缩减至不到一半。不过，南韩军方表示，在演习期间以外也会分散进行训练，因此防卫态势不受影响。

北韩表达不满 斥为侵略演习

多家南韩媒体报导，李在明政权为寻求与北韩对话，提出缩减演习规模的建议，对此，美方表达不赞同，显示两国立场存在差异。

另一方面，北韩对今次美韩演习表达强烈反对，将其定性为侵略北韩的演习，北韩也有可能以发射弹道导弹等方式进行武力示威。不过，北韩最高领导人金正恩上月曾表示，若美国撤回敌视政策，仍有可能改善关系，因此外界也关注北韩的反应。