东京巨蛋附近酒店火警 300房客紧急疏散

即时国际
更新时间：11:17 2026-03-09 HKT
发布时间：11:17 2026-03-09 HKT

世界棒球经典赛在东京开打，大批球迷涌入当地之际，周一（9日）当地时间清晨约6时许，位于东京巨蛋（Tokyo Dome）附近、走路仅需10分钟的一间酒店突然发生火警，警报大作，气氛一度紧张，约300名房客紧急疏散到一楼大厅。

据悉，火警警报响起后，整栋大楼内约300名房客随即依指示，紧急从客房撤离至1楼大厅及户外空地等待进一步通知。

发生火警的酒店位于东京巨蛋10分钟步行距离。Google地图
许多台湾球迷到东京观看世界棒球经典赛。路透社
东京巨蛋场内台湾球迷兴高采烈。法新社
日皇夫妇也有到场支持世界棒球经典赛。法新社
由于地理位置邻近比赛场地，现场疏散的人群中，包括许多身穿啦啦队服饰、准备或刚看完球赛的台湾球迷。

台球迷穿睡衣逃命

起火点疑似在9楼，根据目击的台湾房客表示，火警在自己入住的那层楼发生，听到有骚动的声音后立刻开门，就看见一间房间开始冒烟，就拉行李逃命，当时所有人就穿著睡衣赶紧离开。另一名房客心有余悸的说，以为是假的，没想到探头都出来的时候就跑出来。

所幸火警未酿成伤亡，酒店业者于7时许指出，除了8、9、10 层楼的住客仍需留在原地，其余楼层的房客已获准返回房间休息，至于详细的起火原因有待调查。

