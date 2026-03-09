伊朗局势｜纽约期油一度升穿110美元 飙逾20% 特朗普称油价急升是「小代价」

受美国、以色列与伊朗冲突持续升级影响，国际油价周一早盘急升，纽约原油期货一度飙逾20%，创2022年7月以来新高，投资者担忧霍尔木兹海峡运输受阻，以及供应紧张情况延长。

纽约原油（WTI）期货合约周一早盘最高升至每桶111.24美元，一度较上周五上涨22.4%。本港时间6时20分，WTI报105.73美元，单日升幅仍达16.3%，而上周累计升幅已达36%。

投资者担忧霍尔木兹海峡运输受阻，以及供应紧张情况延长。美联社

美国总统特朗普则在社交平台Truth Social发文表示，油价飙升是全球安全所需付出的「小代价」，短期油价会在伊朗核威胁解除后迅速回落。他写道：「短期油价会在伊朗核威胁被消除后迅速回落，这对美国和世界的安全与和平来说，是非常小的代价。只有傻瓜才会认为不同！」原油价格的涨幅已达自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来最高水平。

同日，伊朗宣布由哈梅内伊之子莫杰塔巴接任最高领袖，显示强硬派在德黑兰仍牢牢掌权，距离美以联合对伊朗发动空袭已有一周。以色列军方称，周日凌晨对黎巴嫩首都贝鲁特的伊朗指挥官发动攻击，扩大军事行动范围至贝鲁特核心地区。过去数日冲突已造成近400人死亡。