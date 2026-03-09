伊朗局势｜施纪贤与特朗普通话修补关系 两国讨论中东安全与军事合作

英国首相施纪贤（Keir Starmer）周日与美国总统特朗普（Donald Trump）通电话，双方就中东局势及两国军事合作进行了讨论。特朗普早前曾批评英国，未即时支持美国对伊朗的空袭行动，令两国关系一度紧张。

特朗普指不再需要英国

特朗普星期六（7日）在社交媒体发帖：「英国终于开始认真考虑向中东派遣两艘航空母舰了，但没关系，（英国首相）施纪贤，我们不再需要它们了。」

英国国防部表示，4架B-1 Lancer战机已于周末抵达费尔福德基地（RAF Fairford），执行「特定防御行动」。路透社

美国「不需要在战争已经胜利后才加入的人」，批评英国未第一时间表态支持。路透社

英国首相府发言人表示，两国领袖在通话中讨论了中东最新局势，以及透过英国皇家空军基地支援区内盟友集体自卫的军事合作。施纪贤亦向特朗普及美国人民，就6名美军士兵死亡表达哀悼，双方并表示期待很快再次通话。

贝理雅：应从一开始就支持美国

英国政坛亦因对伊朗政策出现分歧。前首相贝理雅（Tony Blair）在一场私人活动上表示，施纪贤「应从一开始就支持美国」，并允许特朗普政府使用英国空军基地发动空袭。他称，美国是英国安全不可或缺的盟友，「当盟友需要时就应站出来」。

不过英国内政大臣顾绮慧（Yvette Cooper）反驳贝理雅的说法，指英国必须吸取伊拉克战争的教训，强调政府必须以英国国家利益为依归。

英国国防部表示，4架B-1 Lancer战机已于周末抵达费尔福德基地（RAF Fairford），执行「特定防御行动」，以阻止伊朗向中东地区发射导弹。这款长约45米的轰炸机可携带最多24枚巡航导弹。