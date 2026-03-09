Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《美国之音》「代理署长」任命不合规 法官裁定裁员令无效

更新时间：00:05 2026-03-09 HKT
发布时间：00:05 2026-03-09 HKT

美国公营国际广播机构《美国之音》（VOA）去年遭特朗普政府冻结资助，导致上千名记者及支援职务员工失业。美国一位联邦法官裁定，由于特朗普总统提名的美国国际媒体署代理署长莱克（Kari Lake）有资格不符的问题，她在2025年下令缩减美国之音员工与业务等相关决策一律无效。

这一裁决相当重要，是美国之音案件第3度被法院认定「命令违法」。

相关新闻：美国之音关闭︱美国法官驳回特朗普决定 「行政部门无权单方面终止或撤资」

法官在裁决书中写道，莱克「不具备合法担任代理署长的资格」，原因是前任USAGM罨日长班纳特（Amanda Bennett）于2025年1月辞职，当时莱克既不是该机构的员工，也没有获得参议院确认担任联邦职务，从法理层面、人事层面，都不符合担任代理首长的条件。

根据文件，莱克直到2025年3月才完成程序，正式加入USAGM，当时她的职位只是「高级顾问」。尽管如此，她在之后数月却以代理署长的身分行使最高权力。USAGM甚至在2025年11月21日发布的一份新闻稿中称她为「副署长」。法官因此裁定，莱克在2025年7月31日至11月19日以代理署长采取的所有命令，在法律上均属无效。

相关新闻：中国观察：美国之音「执笠」 有人欢喜有人愁

根据此前消息，美国之音及其母公司美国全球媒体署（USAGM）裁减了约1,400个职位，员工人数减少了85%。这导致美国之音仅剩下约200名员工。

在特朗普政府削减USAGM预算与业务的政策下，美国之音的全球广播规模已大幅缩减。该机构过去曾以49种语言向全球100多个国家播送节目，触及约4.2亿人，但在改革计划推动后，目前语言服务被大幅缩减至仅剩4种。

