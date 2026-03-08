伊朗局势｜美以讨论派遣特种部队 夺伊朗450kg浓缩铀库存

美媒Axios引述4名知情人士透露，美国和以色列讨论在对伊朗战争后期，派遣特种部队进入伊朗，目标是夺取450公斤的60%浓缩铀库存，直接阻止德黑兰当局发展核武。

特朗普7日在空军一号上向媒体表示：「或许在某个时刻我们会这么做」，强调地面部队进驻必须有「非常充分的理由」。他指出，若真的执行此行动，伊朗军力将被削弱到无法进行地面作战。

美国国务卿鲁比奥在国会简报中也坦言「必须有人进去取得这些物质」，但未点名具体人选。

消息人士指出，行动方案包括2种选项——将核物质完全移出伊朗，或者派遣核武专家在现场稀释处理。任务团队可能包括特种作战人员与科学家，也可能是国际原子能总署（IAEA）专家。

移出伊朗或就地稀释

美国与以色列去年6月对伊朗核设施发动空袭后，这批浓缩铀已被埋在瓦砾堆下，伊朗至今无法取得。美国官员透露，大部分库存位于伊斯法罕地下设施，其余分散在福尔多和纳坦兹。白宫发言人莱维特表示，特朗普「明智地保留所有选项」，不排除任何可能性。